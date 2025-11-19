logo pulso
Decomisarán bienes de C. Fernández

Por AP

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
BUENOS AIRES.- La justicia argentina ordenó el martes el decomiso de bienes de la expresidenta argentina Cristina Fernández y otras ocho personas condenadas por corrupción en la obra pública durante su mandato por el equivalente a casi 500 millones de dólares, cifra que se calcula fue el desfalco al Estado.

La medida inédita fue dispuesta por el mismo tribunal oral que condenó a la exmandataria (2007-2015) a seis años de prisión a fines de 2022 por administración fraudulenta y que comenzó a cumplir en junio pasado en su domicilio de Buenos Aires luego que la condena quedara firme. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua.

El decomiso afecta a más de 100 inmuebles, cuentas bancarias, sociedades y campos de la exmandataria y del resto de los culpables y que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal durante la pesquisa. Los bienes y activos habían quedado embargados tras la condena.

El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria y a poner en pausa su carrera política se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

