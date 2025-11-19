logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Respalda papa a obispos de los Estados Unidos

Por AP

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Respalda papa a obispos de los Estados Unidos

CASTEL GANDOLFO, Italia.- El papa León XIV respaldó firmemente a los obispos de Estados Unidos que condenaron la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, e instó al pueblo estadounidense a escucharlos y a tratar a los inmigrantes humanamente.

El primer papa estadounidense de la historia fue consultado sobre el “mensaje especial” que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos adoptó en su asamblea general la semana pasada. 

En el texto se critica la deportación masiva de inmigrantes por parte del gobierno de Trump y su “denigración” en el actual debate migratorio. Se lamenta el miedo y la ansiedad que las redadas migratorias han sembrado en las comunidades, y la negación de atención pastoral a los inmigrantes en los centros de detención.

León, quien previamente instó a los obispos locales a ser los primeros en hablar sobre temas de justicia social, dijo que apreciaba la declaración de los obispos estadounidenses e instó a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a escuchar lo que dijeron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Creo que tenemos que buscar maneras de tratar a las personas humanamente, tratarlas con la dignidad que tienen”, dijo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conmemora Croacia la caída de Vukovar
Conmemora Croacia la caída de Vukovar

Conmemora Croacia la caída de Vukovar

SLP

AP

Fue a manos del Ejército yugoslavo liderado por serbios

Hombre prende fuego a mujer en tren de Chicago
Hombre prende fuego a mujer en tren de Chicago

Hombre prende fuego a mujer en tren de Chicago

SLP

AP

Respalda papa a obispos de los Estados Unidos
Respalda papa a obispos de los Estados Unidos

Respalda papa a obispos de los Estados Unidos

SLP

AP

Fuerzas de Pakistán matan a insurgentes en redadas
Fuerzas de Pakistán matan a insurgentes en redadas

Fuerzas de Pakistán matan a insurgentes en redadas

SLP

AP

Allanaron escondites muy cerca de la frontera con Afganistán