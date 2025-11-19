Respalda papa a obispos de los Estados Unidos

CASTEL GANDOLFO, Italia.- El papa León XIV respaldó firmemente a los obispos de Estados Unidos que condenaron la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, e instó al pueblo estadounidense a escucharlos y a tratar a los inmigrantes humanamente.

El primer papa estadounidense de la historia fue consultado sobre el “mensaje especial” que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos adoptó en su asamblea general la semana pasada.

En el texto se critica la deportación masiva de inmigrantes por parte del gobierno de Trump y su “denigración” en el actual debate migratorio. Se lamenta el miedo y la ansiedad que las redadas migratorias han sembrado en las comunidades, y la negación de atención pastoral a los inmigrantes en los centros de detención.

León, quien previamente instó a los obispos locales a ser los primeros en hablar sobre temas de justicia social, dijo que apreciaba la declaración de los obispos estadounidenses e instó a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a escuchar lo que dijeron.

“Creo que tenemos que buscar maneras de tratar a las personas humanamente, tratarlas con la dignidad que tienen”, dijo.