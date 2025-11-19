logo pulso
Fuerzas de Pakistán matan a insurgentes en redadas

Allanaron escondites muy cerca de la frontera con Afganistán

Por AP

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Fuerzas de Pakistán matan a insurgentes en redadas

ISLAMABAD.- Las fuerzas de seguridad de Pakistán, actuando con información de inteligencia, allanaron múltiples escondites de milicianos en el noroeste del país, cerca de la frontera con Afganistán, y mataron a 38 insurgentes, dijo el Ejército el martes.

Las tropas realizaron primero una operación el domingo en Dera Ismail Khan, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en la que abatieron a 10 miembros del Talibán paquistaní, según un comunicado militar. 

Una segunda redada, en el distrito de Waziristán del Norte de la región, se cobró la vida de cinco milicianos más, incluido un comandante, se informó. En redadas gemelas en los distritos de Bajaur y Bannu, en el noroeste, las fuerzas de seguridad mataron a 23 miembros del Talibán paquistaní el lunes, informó el Ejército.

El Ejército identificó a los fallecidos como “khawarij”, un término que las autoridades utilizan para referirse a los insurgentes que, según sostienen, reciben el respaldo de Afganistán e India, incluidos los vinculados al ilegalizado Tehrik-e-Taliban Pakistán (TTP), una acusación que Kabul y Nueva Delhi niegan.

El Talibán paquistaní es un grupo independiente pero aliado del Talibán afgano, que se ha envalentonado desde que tomaron el poder en Kabul en 2021.

Se cree que muchos de los líderes y combatientes del TTP operan desde santuarios al otro lado de la frontera de Afganistán, lo que tensa las relaciones entre Islamabad y Kabul.

