Destruye Israel centro de salud

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Una organización médica palestina sin fines de lucro informó que Israel destruyó su principal centro en la Ciudad de Gaza tras ordenar su evacuación.

La Sociedad Palestina de Socorro Médico afirmó que un ataque israelí redujo a escombros su edificio de seis pisos, situado en el barrio de Tel al-Hawa. Indicó que el centro era una de las principales instalaciones en la ciudad que proporcionaba servicios de donación y análisis de sangre, atención de traumatismos, medicamentos para el cáncer y tratamiento de enfermedades crónicas.

Hasta el momento, el Ejército israelí, que ha bombardeado y atacado repetidamente hospitales en Gaza durante la guerra, no ha hecho ningún comentario.

Varios hospitales en la ciudad, afectados por la hambruna, se han visto obligados a cerrar a medida que avanzan las fuerzas israelíes. Tel Aviv acusa a Hamás de utilizar instalaciones médicas con multas militares, lo que podría hacer que pierdan su protección bajo el derecho internacional, pero los militares a menudo han proporcionado poca o ninguna evidencia de una presencia significativa de grupos rebeldes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El jefe de la Organización Mundial de la Salud, que ha colaborado con la institución benéfica, condenó el ataque. “Los ataques a instalaciones de salud deben terminar. La violencia sin sentido debe detenerse. ¡Alto el fuego!”, escribió en X Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La organización médica de beneficencia dijo que otro de sus centros fue dañado y rodeado por soldados israelíes, y que un tercero fue destruido en otro ataque. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el lunes que el Hospital Infantil Al-Rantisi y el Hospital de Especialidades Oftalmológicas se habían visto obligados a cerrar debido a las operaciones militares israelíes cercanas.

Israel lanzó ofensiva a principios de este mes con el objetivo de ocupar la Ciudad de Gaza.