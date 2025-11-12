Diamante “Mellon Blue” subastado en $25,6 mdd

GINEBRA.- Un diamante azul de casi 10 quilates se vendió en una subasta en Suiza por 25,6 millones de dólares, incluyendo comisiones.

Se esperaba que el “Mellon Blue” de 9,51 quilates en forma de pera —nombrado en honor a la fallecida mecenas de las artes estadounidense Rachel “Bunny” Mellon— alcanzara un precio de entre 20 y 30 millones de dólares en la subasta de Christie’s.

La casa declaró que la piedra se vendió dentro del rango estimado. El precio final incluye la “prima del comprador” y otras tarifas.

“No fue el momento deslumbrante que esperaba”, comentó Tobias Kormind, director general de la joyería en línea 77 Diamonds. Añadió que la gema fue “anunciada como lo más grande de la temporada” pero fue afectada por un ambiente de mercado negativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Las tensiones geopolíticas —desde la guerra en Ucrania hasta los aranceles de Trump— y una economía china debilitada que se mantuvo alejada de muchos compradores habituales, dejaron la sala notablemente cautelosa”, manifestó.

El subastador Rahul Kadakia, presidente del grupo global de lujo en Christie’s, celebró un “momento notable” para su equipo que “evidencia el apetito de la élite entre los coleccionistas por gemas extraordinarias”.