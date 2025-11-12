Sufren un apagón total en República Dominicana

SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas informaron el martes que una falla en el sistema energético dejó fuera de operación a todas las generadoras de electricidad del país.

El apagón total provocó un caos en el tránsito de la capital, Santo Domingo, y en sistemas de transporte masivo como el metro, que debió ser suspendido al igual que el teleférico de la ciudad. Algunas personas bajaron del tren y comenzaron a caminar por los túneles junto a las vías.

Hospitales, bancos y otras grandes instituciones dependían de generadores, pero muchos hogares y pequeños negocios quedaron a oscuras.

El ministro de Energía, Joel Santos, indicó casi entrada la noche que se había restablecido el 15% del total de la energía y que el resto irá recuperándose.

“Ya tenemos 472 megavatios entrando en el sistema, eso es algo más del 15% del total del sistema”, explicó Santos.

“Iremos restableciendo poco a poco la energía, de manera particular”, agregó Santos y explicó que el metro y el teleférico se restablecieron por completo.

“En Santo Domingo Este ya el tránsito es un caos, no hay un sólo semáforo encendido”, dijo Tomás Ozuna, mientras se dirigía a su trabajo como técnico informático en el turno nocturno. “No sé cómo trabajaremos”, añadió.

Lissa Fernández, dijo que había un generador en el banco donde trabaja, que no sabía cómo iba a volver a casa. “En mi trabajo hay planta, pero en mi casa no hay y el metro no funciona”.

“El servicio de energía eléctrica está registrando actualmente un apagón total producto de una avería originada en el sistema de transmisión”, informó la Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana (ETED).