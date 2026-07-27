Fundación Clinton presenta iniciativa para políticas públicas no partidistas

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La Fundación Clinton presentó una nueva iniciativa el lunes para ayudar a gobiernos estatales y locales a desarrollar y promulgar soluciones de política pública no partidistas con el fin de mejorar los resultados de salud —especialmente para mujeres y niños—, la seguridad económica y la democracia.

La primera iniciativa nueva de la fundación en más de una década, el Instituto de Políticas Clinton, ya ha comenzado a convocar a líderes políticos de ambos partidos, expertos en investigación y estadounidenses afectados por los temas que se estudian para crear nuevos enfoques ante problemas que existen desde hace mucho tiempo.

"El aumento de los costos, la incertidumbre económica, el rápido cambio tecnológico y las crecientes presiones sobre nuestras instituciones públicas están dificultando que las familias salgan adelante", indicó la exsecretaria de Estado Hillary Rodham Clinton en un en un comunicado a The Associated Press. "Creamos el Instituto de Políticas Clinton porque creemos que todavía existen soluciones prácticas, basadas en evidencia, que pueden mejorar la vida de las personas".

El IPC se basa en su trabajo con el estado de Nueva York para prohibir los teléfonos celulares en las escuelas durante el pasado año académico. Aunque el instituto no existía técnicamente el año pasado cuando se asoció con la administración de la gobernadora Kathy Hochul para crear escuelas sin distracciones en el estado, la Fundación Clinton vio potencial en su enfoque y decidió ampliarlo antes de anunciar públicamente la creación del IPC. Es una estrategia que la fundación —también dirigida por el expresidente Bill Clinton y la experta en salud pública Chelsea Clinton— utilizó cuando lanzó la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud en 2004.

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Zayn Siddique, exsubdirector principal del Consejo de Política Interna, se desempeñará como director ejecutivo del Instituto de Políticas Clinton. Jennifer Klein, quien fue directora del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca durante el gobierno del expresidente Joe Biden, será la presidenta del IPC.

En Nueva York, el IPC ayudó a crear el Consejo de Tecnología para Adolescentes para que los estudiantes pudieran contribuir a que el programa de prohibición de teléfonos fuera más eficaz. El resultado, según la oficina de Hochul, fue una mejora notable en el comportamiento y la participación en el aula.

"El IPC está reuniendo a responsables de políticas públicas, investigadores, líderes empresariales y organizaciones comunitarias para identificar qué funciona, construir redes de políticas más sólidas y ayudar a convertir esas ideas en políticas", declaró Hillary Clinton. "Estamos poniendo un énfasis particular en los estados y las comunidades locales, donde está ocurriendo gran parte de la innovación".

Gobernadora de Kansas elogia el enfoque no partidista

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, señaló que una conferencia del instituto sobre mejorar la vida de los niños a principios de este mes fue "la mejor mesa redonda en la que he participado desde que me convertí en gobernadora".

Kelly, quien dejará el cargo en enero debido a los límites de mandato tras cumplir dos periodos consecutivos, indicó que se sintió inspirada por el enfoque no partidista del IPC para resolver problemas que afectan a los niños.

"Soy una gobernadora demócrata en lo que se considera un estado muy republicano", señaló Kelly a The Associated Press en una entrevista. "Me quedó muy claro que, si quería lograr algo en mi vida política, iba a necesitar hacerlo de manera bipartidista".

Kelly cree que, pese a la polarización política, el IPC puede tener éxito al encontrar soluciones no partidistas —especialmente en temas relacionados con los niños y la atención médica— y al brindar a los líderes estatales la investigación y otros apoyos para implementarlas.

"De vez en cuando, se consigue que personas de ambos lados del espectro político se unan y elaboren, quizá no una legislación llamativa, pero sí algo que realmente debía hacerse. Y logran sacarlo adelante", apuntó Kelly.

El doctor Jerome Adams, exdirector general de Salud Pública en la primera administración del presidente Donald Trump, coincide en que es posible encontrar soluciones no partidistas. Pero sostiene que el carácter no partidista de las soluciones debe ser intencional.

"La salud es inherentemente política", aseguró Adams. "Cuando se habla del acceso a la cobertura de atención médica, cuando se habla de temas de salud de las mujeres, particularmente en torno al aborto y la anticoncepción, cuando se habla de política de drogas y de si se está a favor de la reducción de daños, cuando se habla de seguridad con armas de fuego, todos estos son temas inherentemente políticos".

Amplio apoyo a temas de cuidado infantil

Adams añadió que eso se complica aún más porque "vivimos en un país que es muy binario, así que cada tema, por más matizado que sea, para fines electorales se convierte en blanco/negro, sí/no, todo o nada".

Sin embargo, Adams indicó que el IPC ya ha encontrado una manera de lograr respaldo bipartidista para algunas de sus soluciones relacionadas con las experiencias adversas en la infancia (ACEs, por las siglas en inglés de adverse childhood experience). En 2020, el estado de California lanzó la iniciativa ACEs Aware para comenzar a detectar los efectos que incluyen abuso, negligencia y dificultades en el hogar, y tratarlos de forma temprana para reducir su impacto y el costo para el estado más adelante.

A través del IPC, se le pidió a Adams que se convirtiera en copresidente del Consejo Nacional de Liderazgo de la Red de Recursos sobre ACE en junio, en un esfuerzo por llevar el trabajo de California para tratar las ACEs a otros estados.

"Me interesa mucho el trabajo que tiene soluciones comprobadas y prácticas", aseveró Adams. "Incorporamos a los estados y les decimos: 'Oigan, veamos la mejor evidencia sobre qué funciona en torno a las experiencias adversas en la infancia y la política a nivel estatal, y luego intentemos implementarlo en su estado'".

Esa estrategia ha llevado a estados gobernados por republicanos como Utah y Georgia a considerar partes del trabajo de California —gobernada por demócratas— sobre el tema, explicó Adams.

Añadió que es una señal de que el enfoque del IPC funciona y puede ampliarse a otras áreas.

La Fundación Clinton espera que así sea.

"Demasiadas personas han perdido la fe en que el progreso sea posible", sostuvo Hillary Clinton. "Pero en todo el país, los líderes están desarrollando políticas innovadoras que están fortaleciendo a las familias y las comunidades. Esas ideas merecen compartirse y ampliarse".