Trump exige al Senado cancelar receso hasta aprobar ley electoral

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El presidente Donald Trump exigió el lunes que el Senado cancele su receso de agosto hasta que apruebe una ley según la cual toda persona debe presentar prueba de ciudadanía para votar, aun cuando los republicanos no tienen los votos para pasarla.

Trump ha instado repetidamente al líder de la mayoría del Senado, John Thune, a eliminar el filibusterismo legislativo, que en la práctica fija un umbral de 60 votos para aprobar proyectos en esa instancia de 100 miembros, o a encontrar otra vía para aprobar la llamada "SAVE America Act" (por siglas de Safeguard American Voter Eligibility"). Pero los republicanos solo tienen una mayoría de 53-47, y Thune ha dicho una y otra vez que no tienen los votos para aprobar la iniciativa ni para cambiar las reglas y sortear el filibusterismo.

Trump escribió en redes sociales: "John Thune no debería permitir que el Senado 'se vaya de la ciudad' hasta que apruebe la Ley Save America o, mejor aún, PONGA FIN AL FILIBUSTERISMO".

Más tarde, Trump insistió ante los reporteros el lunes en que tiene una buena relación con el líder de la mayoría del Senado, pero "tiene que hacer su trabajo".

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Es la más reciente escalada en una campaña de presión de meses por parte de Trump y otros en la base del Partido Republicano para aprobar la ley antes de las elecciones de medio término. Un grupo pequeño pero vocal de senadores republicanos también ha presionado a Thune para que encuentre una manera de avanzar.

Los republicanos de la Cámara de Representantes también han intentado crear otra vía para la legislación mediante el proceso de conciliación presupuestaria, lo que permitiría que el dinero asociado a las reglas de votación pase por el Senado con una mayoría simple.

La Cámara aprobó la semana pasada un marco presupuestario que incluía 10.000 millones de dólares para reformas electorales alineadas con la Ley SAVE America. Pero Thune ha dicho que los republicanos tampoco tienen actualmente los votos para ese enfoque.

La presión de Trump llega durante un periodo importante

La disputa amenaza con complicar el trabajo del Senado antes del receso de agosto, cuando Thune esperaba centrarse en una larga lista de prioridades que incluye la financiación del gobierno, legislación sobre criptomonedas y sanciones contra Rusia. El receso de agosto, programado para comenzar el 7 de agosto, es un periodo clave para que los senadores regresen a casa y hagan campaña de cara a las elecciones de medio término.

Varios senadores republicanos enfrentan contiendas competitivas, entre ellos la senadora Susan Collins, de Maine; el senador Jon Husted, de Ohio; y el senador Dan Sullivan, de Alaska. Los republicanos también afrontan otros vientos políticos en contra como la impopular guerra en Irán, el alza de los precios de la gasolina y la inflación.

Thune ha contado con un amplio respaldo de su bancada republicana durante todo el año mientras se ha resistido a las exigencias de Trump. Anteriormente mantuvo la Ley SAVE en el pleno del Senado durante semanas en un esfuerzo por sumar apoyo adicional, pero no logró asegurar los votos necesarios para hacerla avanzar.

El senador Mike Lee, de Utah, quien ha encabezado el impulso del proyecto en el Senado, intensificó su presión a finales de la semana pasada, al advertir que la forma en que los republicanos manejen la Ley SAVE America "podría afectar no solo las elecciones de medio término de noviembre, sino también las elecciones de liderazgo del Partido Republicano en el Senado".

"Los líderes deben liderar. Y si no lo hacen, no son líderes", escribió Lee en redes sociales el viernes.

Frustrado por la presión cuando no tiene una ruta para aprobar el proyecto, Thune ha instado a Trump, a Lee y a otros a ayudarle a conseguir los votos. Trump dijo el viernes que "sin duda estaría dispuesto" a llamar a senadores.

Al preguntársele la semana pasada si Trump está frustrado con Thune, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que "se le está acabando la paciencia". Pero Trump dijo a los reporteros el lunes en el Air Force Once, mientras viajaba a un evento en Michigan, que ni siquiera ha "pensado" en posibles reemplazos para Thune.

La disputa evoca una pelea similar antes del receso de agosto del año pasado, cuando Trump presionó a Thune para mantener a los senadores en Washington a fin de despejar un atasco de sus nominados. El Senado finalmente se fue de la ciudad sin un acuerdo después de que las negociaciones con los demócratas se vinieran abajo.

La Ley SAVE America crearía nuevas reglas nacionales

La ley exigiría que los estadounidenses demuestren que son ciudadanos cuando se registren para votar, principalmente mediante un pasaporte válido o un certificado de nacimiento. También requeriría una identificación válida con fotografía antes de que los votantes puedan emitir su voto, algo que algunos estados ya exigen.

Expertos en votación han dicho que el proyecto podría privar del derecho al voto a unos 20 millones de votantes que no tienen certificados de nacimiento u otros documentos fácilmente disponibles.

Trump la ha convertido en su prioridad legislativa en 2026, al afirmar que "garantizaría las elecciones de medio término" y al sostener -- falsamente -- que el fraude electoral es "generalizado". Anteriormente se negó a firmar cualquier otra legislación hasta que esta fuera aprobada.