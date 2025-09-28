Dinamarca se halla bajo el ojo de los drones

Berlín, Ale.- El Ministerio de Defensa de Dinamarca informó el sábado que “se han observado drones en varias instalaciones de defensa danesas”.

Los nuevos avistamientos de aviones no tripulados entre la noche del viernes y el sábado se producen luego que se reportaran varios más a principios de esta semana, algunos de los cuales causaron el cierre temporal de aeropuertos en el país.

Varios medios locales informaron que uno o más drones fueron vistos también volando cerca o sobre la base aérea militar de Karup, la más grande del país.

El Ministerio de Defensa no confirmó el incidente en Karup ni en otros lugares y señaló que “por razones de seguridad operativa y la investigación en curso, el Comando de Defensa de Dinamarca no desea dar más detalles sobre los avistamientos de drones”.

El Ministerio aclaró más tarde a la televisión pública DR que los reportes de actividad adicional de drones en la base aérea de Skrydstrup y en el Regimiento Dragoon de Jutlandia se refieren a avistamientos que no ocurrieron durante la noche del viernes al sábado. Su comunicado anterior parecía insinuar que era en ese momento y estaba ampliamente difundido.

El sábado, DR y varios otros medios locales reportaron que en Karup había drones en el aire tanto en los alrededores como dentro de la cerca de la base aérea aproximadamente a las 8:00 de la noche del viernes, citando a Simon Skelkjær, jefe de guardia de la Policía de Jutlandia Central y Occidental.

Según DR, el espacio aéreo estuvo cerrado un tiempo al tráfico civil, aunque la medida no tuvo muchas repercusiones prácticas porque en la actualidad en Karup no hay aviación civil.

La repetida actividad inexplicada de los drones —incluyendo su paso sobre cuatro aeropuertos daneses desde el miércoles por la noche.