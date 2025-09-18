Dispondrá Ucrania 3 mmdd para armamento

KIEV, Ucrania.- Ucrania calcula que habrá alrededor de 3.500 millones de dólares para el próximo mes en un fondo para comprar armas de Estados Unidos y ayudar a sostener su lucha de más de tres años contra la invasión total de Rusia, afirmó el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

El arreglo financiero conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (conocida como PURL por las siglas en inglés de Prioritized Ukraine Request List) agrupa contribuciones de miembros de la OTAN, excepto Estados Unidos, para comprar armas, municiones y equipos estadounidenses.

“Hemos recibido más de 2.000 millones de dólares de nuestros socios específicamente para el programa PURL”, declaró Zelenskyy en conferencia de prensa conjunta en Kiev con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien estaba de visita. “Recibiremos dinero adicional en octubre. Creo que tendremos alrededor de 3.500-3.600 millones de dólares”, mencionó.

Zelenskyy se negó a proporcionar detalles sobre qué armas incluirían los primeros envíos, pero dijo que definitivamente contendrían misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot y municiones para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, o HIMARS.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El fin de la guerra no parece cerca, a pesar de los esfuerzos de paz liderados por EU

Los sistemas Patriot son vitales para defenderse de los ataques con misiles rusos. Los sistemas HIMARS han reforzado significativamente la capacidad de ataque de precisión del ejército ucraniano.