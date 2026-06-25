Doblete sísmico vive Venezuela

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Caracas, Ven.- Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela el miércoles, causando daños generalizados, el derrumbe de edificios y provocando el pánico entre la población, sin que se hayan reportado por el momento víctimas. Los temblores se sintieron en países vecinos como Brasil y Colombia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que los terremotos que se produjeron durante la tarde tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5 y que se sucedieron con un minuto de diferencia.

En un breve discurso a la nación el miércoles por la noche, la presidenta interina Delcy Rodríguez informó que los sismos causaron daños en varios estados, pero no proporcionó cifras sobre viviendas y edificios dañados, heridos o fallecidos.

Los terremotos dañaron gravemente el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, lo que obligó a su cierre, agregó, y anunció la suspensión de clases.

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"Instamos a nuestra población a mantener la calma", dijo Rodríguez. "Instamos a la unidad".

Rodríguez también solicitó a todos los profesionales de la salud del país que se presentaran en los hospitales para atender a los heridos.

En el estado Falcón, el gobernador Víctor Clark informó que 32 personas habían sido hospitalizadas y 15 permanecían atrapadas cuatro horas después de que los sismos sacudieran el país.

El USGS indicó que el epicentro del primer sismo se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de Caracas. El terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Un poco más tarde, se informó de un terremoto aún más fuerte que tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.

Fallas en Internet, cortes eléctricos y ruptura de tuberías de agua se registraron en varios sectores de Caracas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el sismo se sintió en varios estados y agregó que en el barrio capitalino de Altamira se registraron situaciones "alarmantes" con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 , expresó en X sus condolencias. "Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia".

Edmundo González, el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, afirmó en la misma red social que muchos venezolanos seguían sin poder ponerse en contacto con sus familiares ni evaluar la magnitud de los daños tras los terremotos.