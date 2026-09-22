Trump dice que tomará decisión de un acuerdo o "aniquilar" a Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes, ante la Asamblea General de la ONU, que debe tomar una "gran decisión" sobre Irán: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o "aniquilar" a la República Islámica.

En la misma intervención, sin embargo, el mandatario opinó que habrá un acuerdo para poner fin a la guerra después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

"Debo tomar una gran decisión", expresó el mandatario. "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?", prosiguió el mandatario.

"¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?", agregó.

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El mandatario añadió que cree que habrá un acuerdo después de las elecciones porque los iraníes "están esperando para ver" cómo le va a Trump en las elecciones.

Durante su intervención, aseguró además que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, donde, a pesar del bloqueo iraní, dijo que "está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra".

"Guerra de Ucrania terminará pronto"

Donald Trump, declaró este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, que la guerra de Ucrania terminará "más rápido" de lo que la gente cree.

"Estamos trabajando muy estrechamente con los líderes de Rusia y Ucrania, y lograremos resolver ese asunto. Creo que ocurrirá más rápido de lo que la gente piensa", declaró Trump.

El mandatario insistió en que están muriendo "25.000 jóvenes, la mayoría soldados" al mes en los frentes del conflicto. "Miro esas imágenes del campo de batalla y, sinceramente, ya no quiero verlas; es algo espantoso. 25.000 al mes, en ambos bandos", aseguró.

A su vez, Trump recordó que la semana pasada aprobó una nueva ley aprobada por el Congreso e impulsada por el senador republicano recientemente fallecido Lindsey Graham que permite a la Casa Blanca imponer aranceles para castigar a todo país que comercie con Rusia o con Irán.

"(La ley) me otorga amplias facultades en materia de aranceles, y, de ser necesario, tendré que hacer uso de ellas", añadió el magnate neoyorquino.

Pese a celebrar una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el verano de 2025, Trump, que dijo que resolvería la guerra en un día, no ha logrado reactivar el diálogo entre Moscú y Kiev.

Ambas partes, con Estados Unidos como mediador, exploran actualmente la posibilidad de lograr una tregua parcial sobre infraestructura energética, así como la posibilidad de retomar los encuentros de negociadores a tres bandas en octubre.

EE.UU. llamará "superinteligencia" a la IA

El presidente de Estados Unidos anunció este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, que la documentación oficial estadounidense sustituirá el término "inteligencia artificial" (IA) por el de "superinteligencia", y usará las siglas SI.

Además, Trump rechazó tajantemente cualquier "esquema globalista" que intente regular o controlar su desarrollo.

El presidente estaodunidense argumentó que la palabra "artificial" da la impresión de que la tecnología es "falsa", cuando en realidad es "asombrosa".

"A partir de este momento, todos los documentos de Estados Unidos y, con suerte, los del mundo, se cambiarán para utilizar el término mucho más preciso 'súper' en lugar de artificial. Así que es superinteligencia", aseveró Trump.

El mandatario defendió la soberanía estadounidense frente a los intentos de gobernanza internacional sobre esta disciplina.