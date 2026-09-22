Rechaza CSP incremento a deuda pública por Programas Bienestar

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La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que las pensiones que se otorgan a la población a través de los Programas del Bienestar no están aumentando la deuda pública, pues no forma parte del gasto corriente.

"La deuda pública se mide principalmente con relación al Producto Interno Bruto. No hay gasto corriente en el gobierno o inversión que represente recursos de manera directa que se esté pagando con deuda. La deuda se tiene que usar porque así está la ley para proyectos de infraestructura y en eso se está utilizando", afirmó.

Explicación de Claudia Sheinbaum sobre la deuda pública

Al ser cuestionada sobre el crecimiento de la deuda pública y sobre una estimación de cuándo se terminará de pagar, la mandataria federal respondió que el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, asistirá a alguna mañanera para resolver dudas.

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"Y para que pueda explicar todo el recorrido de la deuda porque se presenta la deuda unos cambios en el Inegi, en el cálculo del PIB, que también influyeron en la relación deuda PIB, pero es una relación racional. Somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menos deuda respecto a su Producto Interno Bruto. Y no se está financiando gasto corriente con deuda", reiteró.

Durante la conferencia matutina de este martes 22 de septiembre, negó que la deuda pública represente 56% del PIB y explicó que el secretario de Hacienda puede ampliar la información. Además, destacó que México es de los países con menos deuda, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Estados Unidos, pues tiene casi dos veces su Producto Interno Bruto en deuda. Japón tiene 90%. En fin, los países llamados desarrollados o industrializados, tienen un porcentaje de deuda PIB muy, muy alta. Y nosotros estamos haciendo una administración responsable de la deuda", aseguró.

Proyecciones y análisis sobre la deuda pública en México

-"¿Pero no le han dado la un estimado de cuándo podríamos terminar de pagar?", se le insistió.

-"Sí, inclusive lo presentaron de aquí y puede venir Hacienda a explicar, pero no hay nada de qué preocuparse. Es un manejo responsable y somos de los países de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con menos porcentaje de deuda respecto a su Producto Interno Bruto. Sobre todo lo importante aquí es la capacidad de pago de los vencimientos y eso está totalmente garantizado", contestó Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con analistas, el gobierno prevé que la deuda pública crezca en lo que falta del sexenio y parte del siguiente, cuando rozará los 30 billones de pesos. Especialistas advirtieron que la trayectoria ascendente de la deuda y la menor disponibilidad de espacio fiscal reducen el margen para absorber choques sin afectar la evaluación crediticia soberana.

Los compromisos crecerán todos los años hasta 2031, cuando representarán 56.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y mantendrán la misma tasa en 2032, indican las proyecciones de la medida amplia de la deuda neta: el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).

Al considerar los pronósticos del SHRFSP y el valor nominal del PIB, incluidos en el marco macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027, la deuda alcanzará los 29.9 billones de pesos para 2032. EL UNIVERSAL publicó que esto significa un alza de 13.2 billones frente al cierre del sexenio pasado y casi el triple de los 10.5 billones registrados al finalizar la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto.