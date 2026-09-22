logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Capturan a "El Peli", presunto operador de "Los Chapitos"

Coordinaba logística y recursos para esa facción en Sinaloa

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 10:09 a.m.
A
Capturan a El Peli, presunto operador de Los Chapitos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Autoridades federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio "N", alias "El Peli", identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón "N" de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

      Detención de Jesús Antonio "El Peli" en Mazatlán

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que "El Peli" coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga, y participaba en la privación de la libertad de personas.

      Participación de fuerzas federales en la operación

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa", resaltó el funcionario en redes sociales.

      En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

      LEA TAMBIÉN

      Ejército y SSP capturan a presuntos "Chapitos" en Sinaloa

      Once hombres ligados a ese cártel fueron detenidos con armas y equipo táctico en Escuinapa

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan a El Peli, presunto operador de Los Chapitos
      Capturan a El Peli, presunto operador de Los Chapitos

      Capturan a "El Peli", presunto operador de "Los Chapitos"

      SLP

      El Universal

      Coordinaba logística y recursos para esa facción en Sinaloa

      Huracán Polo alcanza categoría 5; hay alerta en varios estados
      Huracán Polo alcanza categoría 5; hay alerta en varios estados

      Huracán "Polo" alcanza categoría 5; hay alerta en varios estados

      SLP

      El Universal

      Ejército aplica Plan DN-III-E en Jalisco y Colima

      Día Mundial sin Automóvil: ¿es posible dejar el coche por un día?
      Día Mundial sin Automóvil: ¿es posible dejar el coche por un día?

      Día Mundial sin Automóvil: ¿es posible dejar el coche por un día?

      SLP

      El Universal

      La fecha busca cuestionar la dependencia del vehículo particular y promover alternativas de movilidad

      Mueren 5 bebés en IMSS de Durango
      Mueren 5 bebés en IMSS de Durango

      Mueren 5 bebés en IMSS de Durango

      SLP

      El Universal