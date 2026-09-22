Hugo Sánchez habla sobre gol de chilena de Miguel Borja

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El pasado fin de semana, Miguel Borja se robó los reflectores al marcar un espectacular gol de chilena durante el Clásico Nacional entre América y Chivas. La extraordinaria anotación dio la vuelta al mundo y recibió elogios por la dificultad técnica y la ejecución de la jugada.

Sin embargo, la ola de reconocimiento alrededor del tanto no fue bien recibida por Hugo Sánchez, legendario exfutbolista mexicano y figura histórica del Real Madrid, quien durante su etapa en el futbol español convirtió las chilenas en una de sus principales señas de identidad.

Durante una emisión de Futbol Picante, el exdelantero expresó su molestia con periodistas, narradores y comentaristas deportivos, al considerar que ninguno lo mencionó como referencia tras la anotación que desató la euforia entre los aficionados presentes en el Estadio Azteca.

"Desde que metió ese gol, periodistas, narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir: ´Nos hizo recordar a Hugo Sánchez, al estilo Hugo Sánchez´", señaló.

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Sánchez también aseguró que, a diferencia de lo que ocurre en países como Argentina y Brasil, en México no existe un reconocimiento constante hacia las figuras históricas del futbol. Como ejemplo, señaló que en esas naciones se mantiene vivo el legado de leyendas como Diego Armando Maradona y Pelé, cuyos nombres siguen siendo recordados y mencionados de manera habitual cada vez que surge una referencia similar dentro del deporte.

En ese sentido, el exdelantero consideró que en México no se le brinda el reconocimiento que, a su juicio, merece por sus aportaciones al futbol y por haber popularizado definiciones como la chilena durante su exitosa trayectoria en España.

"Cuando hacen un gol así, parecido a los míos, parece que les sale espuma de la boca o sangre al decir: ´Ah, mira, nos hizo recordar a Hugo Sánchez´. Y me da un poco de tristeza", finalizó.