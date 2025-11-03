Alud en Italia mata a 5 montañistas alemanes

Roma, Ita.- Cinco montañistas alemanes murieron tras ser alcanzados por un alud de nieve en el Tirol del Sur, en el norte de Italia, informaron los rescatistas.

Tres víctimas —dos hombres y una mujer— ya habían sido recuperadas sin vida el sábado, mientras que los cuerpos de otras dos personas desaparecidas, un hombre y su hija de 17 años, fueron encontrados el domingo.

“Habían sido arrastrados a la parte inferior del barranco donde ocurrió la avalancha. Los equipos de rescate ahora están regresando al valle, considerando también el empeoramiento de las condiciones meteorológicas a gran altitud”, indicó el portavoz del rescate alpino, Federico Catania.

Los montañeros, todos alemanes, fueron alcanzados por la avalancha alrededor de las cuatro de la tarde del sábado cuando escalaban cerca de la cima Vertana, en las montañas de Ortles, a una altitud de más de 3.500 metros (11.500 pies). Se desconoce por qué los escaladores aún estaban en camino a esa hora relativamente tardía, dijeron los rescatistas.

