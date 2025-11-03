Revive Venecia tradición de su puente flotante

Venecia, Italia.- La isla de San Michele en Venecia es el lugar de descanso final del poeta estadounidense Ezra Pound, el compositor ruso Igor Stravinsky y muchos venecianos conocidos solo por sus seres queridos.

La ciudad de Venecia este año revivió una tradición largamente dormida de construir un puente temporal para permitir a los venecianos hacer la solemne travesía de 400 metros por la laguna a pie para rendir homenaje a sus muertos en la festividad católica de Todos los Difuntos.

En su forma original, la travesía se realizaba con barcos venecianos “peata” amarrados entre sí, cubiertos con tablones para caminar y anclados al lecho de la laguna. La práctica se suspendió en la década de 1950, probablemente a medida que los autobuses acuáticos públicos más regulares hicieron que la isla fuera más accesible.

Después de una ausencia de unas siete décadas, el puente fue revivido en 2019 con una construcción modular de pontones, pero la pandemia de COVID-19 interrumpió los planos para convertirlo en un evento anual, hasta este año.

“Lo hemos propuesto una vez más para que podamos reconectar la historia con las personas vivas”, declaró la semana pasada el alcalde Luigi Brugnaro. “Es un viaje concreto. No es falso, no es filosófico. A pie, sobre el agua, una ruta hermosa que te hace entender muchas cosas sobre Venecia”.

El paseo flotante hacia la isla de San Michele cerca de Murano es el más largo de los tres, atravesando un área relativamente poco profunda de la laguna desde el Fondamente Nove. El puente temporal se arquea hacia arriba para permitir el paso de taxis acuáticos, autobuses y ambulancias y otros tráficos de barcos. Su construcción moderna le permite soportar fácilmente mareas altas de 1 metro (más de 3 pies).