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Drones rusos matan a mujer y a su hijo

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Drones rusos matan a mujer y a su hijo
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      Kiev, Ucrania.- Drones rusos propulsados por reactores atacaron el viernes una vivienda en el norte de Ucrania y se cobraron la vida de una mujer de 29 años y de su hijo de 9.

      El incidente se produjo un día después de que Naciones Unidas reportara que julio fue el mes más letal para la población civil ucraniana desde las semanas posteriores al inicio de la invasión total de Moscú a su vecino hace más de cuatro años.

      Al menos 437 civiles fallecieron y 2.610 resultaron heridos el mes pasado, indicó la misión de monitoreo de la ONU en Kiev, mientras Rusia intensificaba sus bombardeos sobre pueblos y ciudades ucranianos. Eso fue un 70% más que en julio del año pasado y un 30% más que en junio de este año.

      En total, desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, los observadores de derechos humanos de la entidad afirman que la guerra ha matado al menos a 16.874 civiles, incluidos 820 niños, y ha dejado 51.273 heridos, de los cuales 3.126 son menores.

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      El ataque ruso en la región norteña de Sumy también causó cuatro heridos, entre ellos el padre y la abuela del niño fallecido, que fueron hospitalizados con quemaduras graves.

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