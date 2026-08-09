Autoridades congoleñas descartan ébola en barco en cuarentena

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Las autoridades sanitarias reportaron que no se han detectado casos de ébola entre los pasajeros de una embarcación fluvial que fue puesta en cuarentena cerca de Kinshasa.

La confirmación anunciada el sábado alivió la preocupación de que el poco frecuente virus Bundibugyo pudiera propagarse a la capital congoleña.

Más de 200 pasajeros de la embarcación fueron puestos en cuarentena el jueves en el puerto de Maluku, a 65 kilómetros (40 millas) de Kinshasa, después de que un viajero que había estado previamente a bordo muriera con síntomas compatibles con el virus del ébola.

Equipos especializados del Ministerio de Salud fueron desplegados en Maluku para examinar a todas las personas a bordo. El ministerio indicó el sábado que a quienes presentaban síntomas sospechosos se les tomaron muestras y se enviaron a un laboratorio para su análisis, y añadió que la embarcación también fue descontaminada.

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El Instituto Nacional de Investigación Biomédica, responsable de las pruebas, señaló que todos los casos sospechosos dieron negativo para la variedad de Bundibugyo del virus. Instó a la población de Kinshasa a mantener la calma.

República Democrática del Congo enfrenta un brote de ébola considerado como el más rápido de la historia en términos de transmisión, con 4.200 casos confirmados desde que comenzó en mayo, incluidos más de 1.900 fallecimientos.

El pasajero de la embarcación fluvial enfermó y desembarcó hace casi tres semanas en Pimu, en la provincia de Mongala, a más de 1.000 kilómetros de Kinshasa a lo largo del río Congo, manifestó el jueves el director general de Africa CDC, Jean Kaseya. La capital no tiene ningún caso confirmado de ébola, agregó.

La noticia de la muerte del pasajero provocó pánico en Kinshasa, que está lejos de la región oriental afectada por el brote, el segundo más grande registrado, detrás del brote de África Occidental de 2014-2016, que registró más de 28.000 casos, incluidos más de 11.000 fallecimientos.

El ébola es altamente contagioso y se propaga por contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales contaminados como ropa de cama y prendas de vestir.

Las autoridades sanitarias afirman que entre el 60% y el 70% de los nuevos casos del brote actual se registran fuera de los contactos que están siendo monitoreados, y que el brote se está propagando a un ritmo "alarmante", más rápido que los esfuerzos por rastrearlo.

La organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras indicó esta semana que el brote aún "se está propagando a un ritmo alarmante y sin precedentes" y que la respuesta, que se ha ido ampliando, "todavía no está llegando a las comunidades con la rapidez suficiente como para romper las cadenas de transmisión".