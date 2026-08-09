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Joven pierde la vida tras ataque armado en Tamuín

El infortunado falleció de camino al hospital, debido a las heridas

Por Redacción

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Joven pierde la vida tras ataque armado en Tamuín
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      TAMUÍN.- Dos jóvenes fueron atacados a balazos mientras circulaban en motocicleta por la colonia Salvador Nava, en Tamuín; uno pudo escapar y el otro falleció camino a un hospital.

      El occiso fue identificado como Francisco Javier Vázquez, tenía 20 años de edad y vivía en la colonia Mirasol.

      Fuentes oficiales informaron que, durante la noche del viernes, el infortunado y otro muchacho se desplazaban en una motocicleta sobre la calle San Luis, en la colonia Salvador Nava, cuando sufrieron el atentado.

      No hubo información sobre los agresores y, en el lugar, solo encontraron tendido en el suelo a Francisco, quien tenía heridas producidas por proyectil de arma de fuego y estaba inconsciente. Su acompañante habría escapado.

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      Socorristas auxiliaron al herido y lo trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles; sin embargo, llegó sin signos vitales.

      Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal y dio inicio a las investigaciones para tratar de esclarecer el crimen.

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