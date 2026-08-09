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Nacional

Ejército rescata a mujer privada de la libertad en Sinaloa

La mujer rescatada presentaba lesiones y fue encontrada desnuda y amarrada en una vivienda de Ciénega de Casal.

Por El Universal

Agosto 09, 2026 10:21 a.m.
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Ejército rescata a mujer privada de la libertad en Sinaloa
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      En la comunidad de la Ciénega de Casal, del municipio de Salvador Alvarado, elementos del ejército rescataron a una mujer privada de su libertad, la cual fue encontrada desnuda y amarrada, sin que en el sitio se encontraran los responsables de esta acción.


      El personal del 42 Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Guamúchil tuvieron conocimiento de que una persona del sexo femenino se encontraba retenida contra su voluntad, por lo que al acudir a dicho poblado y ubicar la vivienda ingresaron.

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      Los elementos militares luego de liberarla de sus ataduras, le brindaron asistencia médica ya que presentaba lesiones en su cuerpo y estaba muy alterada, por lo que procedieron a entregarla a las autoridades judiciales para que investigue la privación de su libertad y posibles lesiones.
      Sobre este operativo de rescate de una mujer que fue encontrada amarrada y desnuda dentro de una vivienda en la comunidad de la Ciénega de Casal, no se dio mayor información, por lo que será la Fiscalía General del Estado la que investigue este hecho.

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