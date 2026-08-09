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Ataque armado en Mazatlán deja dos muertos y un herido

Las víctimas aún no han sido identificadas y el herido no ha podido declarar sobre el incidente.

Por El Universal

Agosto 09, 2026 10:18 a.m.
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Ataque armado en Mazatlán deja dos muertos y un herido
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      Cerca de una tienda de conveniencia, ubicada por la calle 16 de Septiembre, de la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, personas armadas privaron de la vida a un hombre y una mujer y una tercera persona, resultó lesionada, durante el ataque a balazos.


      Un reporte a las líneas de emergencia movilizó a los cuerpos de seguridad y de auxilio, ante el reporte de personas lesionadas con armas de fuego, al presentarse los paramédicos, determinaron que un hombre y una mujer no presentaban signos vitales y una tercera víctima, presentaba lesiones de bala, por lo que fue trasladado a un hospital.

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      Las detonaciones de armas de fuego sobre la calle 16 de Septiembre generó zozobra e inquietud entre los vecinos de la sindicatura de Villa Unión, por lo que reportaron los hechos a las líneas de emergencia, sin conocer que tres personas habían sido atacadas.
      Sobre las personas muertas, las cuales aún no han sido identificadas, las autoridades judiciales aún no logran establecer si eran miembros de una familia al igual que el hombre que resultó herido, el cual no ha podido dar su declaración.
      Los elementos del ejército, la Guardia Nacional y navales desplegaron un operativo de búsqueda por esa sindicatura de los presuntos responsables de los hechos de violencia que se presentaron en Villa Unión.

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