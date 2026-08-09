Prevén lluvias y temperaturas de hasta 38 grados en SLP

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Por Redacción

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Para este domingo 9 de agosto se pronostican lluvias y chubascos puntuales a partir de la tarde en distintas zonas de San Luis Potosí, además de temperaturas calurosas a muy calurosas, bancos de niebla durante la mañana y rachas de viento por la tarde-noche.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), las condiciones serán distintas en cada una de las cuatro regiones del estado.

Hasta 38 grados en la Huasteca

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En la Huasteca se prevé la temperatura más elevada, con 38 grados como máxima y 23 como mínima. Protección Civil señala la posibilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes a partir de la tarde, además de vientos de dirección sureste.

En la Zona Media, el termómetro alcanzaría 32 grados como máxima y 20 como mínima. También se esperan lluvias y tormentas puntuales desde la tarde, con vientos del sureste y rachas de 40 kilómetros por hora y superiores a 50 kilómetros por hora en sierras.

Para el Altiplano, el pronóstico contempla 31 grados de máxima y 15 de mínima, con precaución por lluvias y tormentas puntuales. En las partes altas se esperan temperaturas de entre 24 y 10 grados, mientras que el viento del sureste podría registrar rachas superiores a 40 kilómetros por hora durante la tarde.

En la Zona Centro, incluida la capital potosina, se prevé una máxima de 27 grados y mínima de 14. Se esperan lluvias y chubascos puntuales por la tarde, además de viento de dirección noreste con rachas de 40 kilómetros por hora y de hasta 50 kilómetros por hora en sierras.

Protección Civil también señaló la presencia de bancos de niebla durante la mañana y pidió mantener precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas y la presencia de viento durante la tarde y noche.

La dependencia recordó que se pueden enviar reportes de auxilio o emergencias reales mediante WhatsApp al 444 213 2858 o a través del sistema de emergencias 9-1-1.