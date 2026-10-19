Ébola llega a una octava provincia del Congo

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República Democrática del Congo.- El brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha extendido a una octava provincia del país.

El Ministerio de Salud ha registrado dos casos, incluida una muerte, en la provincia de Nord-Ubangi, en el norte del país y que limita con la República Centroafricana. El ministerio indicó que ambos pacientes eran hombres de unos 20 años que vivían en la zona de salud de Wapinda, que limita con la provincia de Bas-Uele, donde ya se habían reportado casos de ébola.

Las autoridades han contabilizado al menos 9,400 casos, incluidos más de 4,500 fallecimientos, en el brote declarado en mayo, lo que lo convierte en el más mortífero en la historia del Congo.

El virus del ébola se ha propagado a otros países, incluido el vecino Uganda, que desde entonces se ha declarado libre de la enfermedad, y Kenia, que registró un octavo caso este domingo. No se ha confirmado ningún caso en la República Centroafricana.

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La provincia de Ituri, en el este de Congo, sigue siendo el epicentro de la enfermedad y concentra casi tres cuartas partes de los casos confirmados, según los datos más recientes del gobierno.