Las protestas se tornan violentas en toda Francia

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París, Fra.- Enfrentamientos violentos, incendios y saqueos empañaron las protestas en toda Francia el sábado, cuando cientos de miles de personas se manifestaron contra el aumento del costo de la vida y las malas condiciones en las escuelas. Unas 400 personas fueron detenidas en todo el país, informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Nuñez dijo que 110 marchas reunieron a unas 550,000 personas en todo el país. Los organizadores, incluidos el sindicato CGT y organizaciones estudiantiles, indicaron que unos 800,000 manifestantes salieron a las calles.

"No hay lugar para la violencia en nuestra República", dijo el presidente francés Emmanuel Macron en un mensaje en X. "Quienes vandalizaron bienes, atacaron oficinas gubernamentales y negocios, e incluso saquearon nuestros ayuntamientos serán procesados y castigados".

"Nos mantendremos unidos contra quienes siembran el caos... y quienes impiden que la gente exprese pacíficamente sus demandas", añadió Macron.

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Grupos estudiantiles que protestan desde mediados de septiembre mediante paros escolares han instalado a sus simpatizantes a sumarse.

Incendios y saqueos

La policía disparó gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua para hacer retroceder a personas con capuchas y mascarillas que lanzaban fuegos artificiales, adoquines y otros objetos contra los policías en Plaza de la República, al noreste del centro de la ciudad.

Reporteros de The Associated Press vieron cómo se elevaba una espesa humareda negra proveniente de autos, bicicletas y otros vehículos, así como contenedores de basura en llamas. Un quiosco también ardía y varias tiendas habían sido saqueadas. Varias personas han resultado heridas en los enfrentamientos.

Muchas estaciones del Metro fueron cerradas el sábado a petición de la policía, entre ellas las de los alrededores de los Campos Elíseos y cerca del palacio presidencial, el Parlamento y las oficinas gubernamentales.

En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, donde unos 20,000 manifestantes se unieron a la marcha, estalló un incendio dentro de una oficina de turismo.