Atacan a diplomáticos en Cisjordania

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Jerusalén.- Colonos israelíes atacaron este sábado a una delegación de diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia, además de a recolectores de aceitunas palestinos, en la localidad cristiana de Taybeh, al este de Ramala (Cisjordania ocupada), confirmó a EFE el párroco del Patriarcado Latino de esta localidad, Bashar Fawadleh, y Bruselas en un comunicado.

"La violencia alcanzó a un vehículo perteneciente al Consulado de Bélgica, cuya ventanilla fue destrozada. Los miembros de la delegación francesa de visita también fueron objeto de agresiones, tal como queda documentado en fotografías del incidente", denunció Fawadleh en un comunicado en su cuenta de X, en el que subrayó que la agresión no constituye "un hecho aislado".

Taybeh recibía a dos delegaciones de alto nivel de los consulados de Francia y de Bélgica en Jerusalén, que incluía a ambos cónsules, sus parejas y otro personal consular, así como al jefe y su adjunto de la misión diplomática de Polonia en Tel Aviv, según detalló el párroco Fawadleh.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, condenó "en los términos más firmes" el ataque, confirmó que un alcalde francés había sido agredido por los colonos y aseguró que todos los belgas "se encuentran a salvo" según un mensaje difundido en redes sociales.

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Además, apuntó que también viajaban diplomáticos polacos.