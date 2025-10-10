El Papa critica la injusticia social

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV criticó cómo la élite adinerada vive en una “una burbuja muy confortable y lujosa” mientras las personas pobres sufren en los márgenes, confirmando en su primer documento doctrinal el jueves que está en perfecta sintonía con su predecesor, el papa Francisco.

El Vaticano publicó la exhortación titulada “Dilexi te” (“Te he amado”, en español), que Francisco había comenzado a escribir en sus últimos meses pero nunca terminó. León, quien fue elegido en mayo, acreditó a Francisco en el texto y lo citó repetidamente, pero dijo que había hecho el documento suyo y lo ha firmado.

El documento de 100 páginas traza la historia de la constante preocupación del cristianismo por las personas pobres, desde citas bíblicas y la enseñanza de los padres de la Iglesia hasta la predicación de papas recientes sobre el cuidado de migrantes, prisioneros y víctimas de la trata de personas.

León creyó especialmente a las órdenes religiosas femeninas por llevar a cabo el mandato de Dios de cuidar a los enfermos, alimentar a los pobres y acoger al extranjero, y también elogió a los movimientos populares liderados por laicos por abogar por la tierra, la vivienda y el trabajo para los más desfavorecidos de la sociedad.

Considera “paradójico” un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos mientras “vemos crecer algunas élites de ricos que viven en una burbuja muy confortable y lujosa”.

La conclusión a la que llega León es que la “opción preferencial (...) por los pobres” de la Iglesia católica ha existido desde el principio, es innegociable.