Militares ecuatorianos refuerzan la capital

Quito, Ecu.- Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han desplegado un gran contingente de efectivos militares para velar por la seguridad de la capital del país, Quito, ante recientes amenazas de líderes indígenas de tomarse la ciudad en el marco de las protestas contra el alza del diélsel, que este jueves cumplen 18 días.

Personal militar, medios aéreos y terrestres han iniciado “un gran despliegue hacia la ciudad de Quito”, indicó el Ejército en un mensaje en el que asevera que la Fuerzas Armadas no permitirán “el caos y vandalismo, así como la destrucción de bienes públicos y privados”.

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, confirmó este jueves la desactivación de cargas explosivas pegadas a un bombona de gas, hallada en un vehículo estacionado fuera de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

El funcionario dijo que habían recibido información por parte de inteligencia policial de que se quería atentar contra la cárcel y que en los exteriores del complejo había un vehículo en el que sospechaban que había “una fuerte carga de explosivos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pasado lunes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por treinta días el estado de excepción en las provincias costeras de Guayas, El Oro y Manabí, así como la tropical de Los Ríos.