El papa se reúne con refugiados de Chagos

Roma, Ita.- El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante una audiencia el sábado con refugiados exiliados de Chagos, el disputado archipiélago del océano Índico que alberga una estratégica base militar de Estados Unidos y Reino Unido.

El primer papa estadounidense de la historia insistió en el derecho del pueblo chagosiano a regresar a sus hogares y elogió un reciente tratado entre el Reino Unido y Mauricio sobre el futuro del archipiélago como simbólicamente importante en el escenario internacional.

León se reunió con una delegación de refugiados de Chagos, unos 2.000 de los cuales fueron desalojados de sus hogares por el Reino Unido en las décadas de 1960 y 1970 para que Estados Unidos pudiera construir una base naval y de bombarderos en la mayor de las islas, Diego García.

Los isleños desplazados lucharon durante años en los tribunales del Reino Unido por el derecho a regresar a casa. En mayo, el Reino Unido y Mauricio firmaron un tratado para transferir la soberanía de las islas a Mauricio, asegurando al mismo tiempo el futuro de la base.

León dijo a los refugiados que estaba “encantado” de que se hubiera alcanzado el tratado, afirmando que representaba una “victoria significativa” en su larga batalla para “reparar una grave injusticia”. Elogió en particular el papel que desempeñaron las mujeres chagosianas en la afirmación pacífica de sus derechos a regresar a casa.

“La renovada perspectiva de su regreso a su archipiélago natal es un signo talentoso y un símbolo poderoso en el escenario internacional: todos los pueblos, incluso los más pequeños y débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y derechos, en particular el derecho a vivir en su tierra; y nadie puede forzarlos al exilio”, dijo León en francés.