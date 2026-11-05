Sorprende Banxico con baja en tasa de interés a 6.25%

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Contra toda expectativa, el Banco de México (Banxico) tomó por sorpresa a analistas y mercados al bajar la tasa de referencia 25 puntos base para quedar en 6.25%, luego de tres ocasiones en que la mantuvo sin cambio.

La decisión de política monetaria se da tras la aceleración de la inflación general a 3.62% por el rebrote de precios de algunos alimentos en la segunda quincena de octubre.

Llega también luego de los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos en donde los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado así como algunas gubernaturas claves.

La mayoría de las instituciones financieras consideraba que no habría cambios, según la encuesta Citi de Expectativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De los 37 encuestados, 25 no esperaban ningún movimiento este y el siguiente año, seis esperaban alguna variación, mientras que nueve estimaban un ajuste durante 2027.

Bankaool, Finamex y UBS pronosticaban un recorte

La semana pasada la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos hizo una pausa al mantener el mismo nivel la tasa entre 3.75%-4%, luego de una alza de un cuarto de punto en septiembre.

Fue una decisión dividida con 10 miembros del Comité a favor de dejar el mismo nivel contra dos que se pronunciaron por un incremento adicional.

También a finales de octubre el Banco Central Europeo (BCE) actuó de igual manera, con lo cual la tasa de depósito continúa en 2.50%, aunque al interior hubo un debate sobre la posibilidad de una subida ante la escalada de la inflación general de 3.2% a 3.8% por el encarecimiento de la energía.

Apenas a finales de octubre, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja dijo a banqueros que el repunte inflacionario ya lo tenían considerado.

"Este comportamiento reciente de la inflación ha estado en línea con lo esperado. En particular, ya preveíamos que la inflación general mostrara un incremento en meses recientes y en el cuarto trimestre de 2026".

Pero, según la gobernadora central, "de la misma forma, anticipamos que, posteriormente, retome una trayectoria descendente".