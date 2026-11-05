Cae juez mexicano acusado en EU de recibir sobornos del narco

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El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia por presuntamente haber recibido sobornos del narcotráfico.

En México, el juzgador protagonizó varios casos de relevancia nacional y cuyas decisiones fueron polémicas.

La detención fue dada a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que detalló que el juez fue arrestado el domingo pasado y que buscarán su extradición.

Autoridades estadounidenses acusan a Benítez Alcántara de recibir un soborno de 2 millones de dólares para ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense relacionado con la organización criminal de Ryan Wedding, un exatleta olímpico acusado de dirigir una red transnacional de tráfico de cocaína.

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El Departamento de Justicia estadounidense indicó que, si es declarado culpable, el juez mexicano podría recibir una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Luis Benítez Alcántara utilizó su cargo como juez de distrito en la Ciudad de México para facilitar la liberación de Andrew Clark.

Clark, de origen canadiense, había sido detenido en México en octubre de 2024 por cargos relacionados con narcotráfico y asesinato en Estados Unidos, estaba bajo la jurisdicción de Benítez Alcántara, quien supervisaría el procedimiento de extradición solicitado por el gobierno estadounidense.

Sin embargo, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el narcotraficante canadiense transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y en cantidades pequeñas con el propósito de conseguir su liberación de la custodia mexicana.

Durante ese periodo, también habría negociado el pago de 2 millones de dólares al juez a cambio de que ordenara su salida de prisión.

La acusación sostiene que el 24 de febrero de 2025 Benítez Alcántara recibió la totalidad del soborno y ese mismo día concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su liberación.

Días después, el ciudadano canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde su proceso penal continúa pendiente.

Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos por encubrimiento de un delincuente, al considerar que sus acciones ayudaron a Clark a evitar su detención, juicio o castigo.

Andrew Clark era parte del caso Ryan Wedding

El caso de Benítez Alcántara está relacionado con la investigación contra Ryan Wedding, un exatleta canadiense que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde compitió en snowboard.

Wedding es acusado por las autoridades estadounidenses de dirigir una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. También enfrenta señalamientos por asesinato e intento de asesinato.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Andrew Clark, a quien presuntamente benefició el juez mexicano, era el segundo al mando de esa organización.

Wedding fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y fue detenido en México en enero de 2026. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.

El exdeportista enfrenta cargos relacionados con tráfico de drogas, asesinato e intento de asesinato. El Departamento de Justicia informó que tiene programados dos juicios, uno para el 31 de marzo de 2027 y otro para el 26 de octubre de ese mismo año.

Las autoridades estadounidenses han encabezado una serie de acusaciones y detenciones contra integrantes y colaboradores de la organización de Wedding, entre ellos Andrew Clark, a la que relacionan con el tráfico de grandes cantidades de cocaína y con asesinatos para proteger sus operaciones.

El caso deno es el único en el que el juezha dejado. Aquí alguno de ellos:

Pegasus: Absolvió a Juan Carlos García Rivera, el único procesado por el espionaje telefónico realizado mediante el software Pegasus.

Caso Herdez: Dejó sin efectos el desistimiento solicitado en el proceso penal contra Irene León, abogada laboralista denunciada por Grupo Herdez por un presunto fraude procesal y ordenó reactivar la prisión preventiva contra la detenida. El caso ha sido señalado como una venganza de la empresa contra la litigante.

Víctor Manuel Álvarez Puga: Negó una orden de aprehensión contra el empresario, investigado por una presunta defraudación fiscal equiparada.