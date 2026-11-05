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Atienden cinco fugas de gas en un día en Pozos

Protección Civil llama a revisar los cilindros antes de recibirlos y solicitar el cambio de los dañados.

Por Leonel Mora

Noviembre 05, 2026 01:10 p.m.
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Atienden cinco fugas de gas en un día en Pozos
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      Los reportes por fugas en cilindros de gas LP siguen siendo una constante para la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, situación que mantiene encendidas las alertas sobre las condiciones en que algunas empresas distribuidoras entregan los tanques destinados al uso doméstico.

      De acuerdo con registros de la dependencia municipal, tan solo el pasado 2 de noviembre se atendieron cinco reportes en una sola jornada relacionados con fugas en cilindros de 30 kilogramos en diferentes colonias y fraccionamientos del municipio.

      Aunque en la mayoría de los casos las emergencias son controladas sin consecuencias mayores, las autoridades advierten que las fugas de gas representan un riesgo para las familias, ya que pueden derivar en incendios o explosiones, además de afectaciones a la salud si no se detectan y atienden oportunamente.

      Protección Civil ha reiterado el llamado a la población para revisar el estado físico de los cilindros antes de recibirlos, verificar que no presenten corrosión, golpes severos, válvulas dañadas o fugas, además de solicitar el cambio inmediato de cualquier recipiente que genere dudas sobre su seguridad.

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      La mayoría de las instalaciones y centros de distribución de las empresas gaseras que abastecen a Villa de Pozos se encuentra en el municipio de San Luis Potosí, por lo que, según la dependencia, Protección Civil de Pozos solo puede emitir recomendaciones a dichos negocios, pero no clausurar sus oficinas o instalaciones.

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