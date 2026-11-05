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Piden permiso para abrir zanjas en calles de Pozos

El municipio atribuye parte de los baches a reparaciones de drenaje sin reposición adecuada del pavimento.

Por Leonel Mora

Noviembre 05, 2026 01:16 p.m.
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Piden permiso para abrir zanjas en calles de Pozos
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      El gobierno de Villa de Pozos exhortó a la población a no realizar excavaciones ni romper pavimento en calles y banquetas para reparar drenajes u otras conexiones de servicios sin contar previamente con las autorizaciones necesarias.

      A través de su Dirección del Agua, el municipio informó que quienes necesiten atender fugas, taponamientos o desperfectos en sus instalaciones sanitarias que requieran intervenir la vía pública deben gestionar permisos ante áreas como Desarrollo Urbano y Tránsito Municipal, a fin de garantizar que los trabajos se realicen de forma segura y conforme a la normativa.

      El titular de la dependencia, José Luis Blanc Ramírez, señaló que, con frecuencia, algunos ciudadanos abren zanjas por cuenta propia para solucionar problemas en sus redes de drenaje, pero sin contar con autorización ni asegurar la correcta reposición de la superficie intervenida.

      Estas prácticas, advirtió, han contribuido a la aparición de numerosos baches y al deterioro de vialidades, principalmente en la cabecera municipal y otros puntos de la zona urbana, además de generar riesgos para peatones y automovilistas y posibles sanciones para quienes incumplan los procedimientos establecidos.

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      Las autoridades municipales recordaron que, una vez concluidas las reparaciones, los responsables tienen la obligación de rellenar, reparar y repavimentar el área afectada, bajo supervisión y visto bueno de Desarrollo Urbano.

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