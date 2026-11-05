Dimite presidente de Paraguay tras crisis financiera y posible corrupción

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El Presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de la crisis que envuelve a Ueno Bank, uno de los mayores bancos del país que habría recibido pagos millonarios de entidades públicas durante su gestión.

La entidad financiera fue declarada en insolvencia, lo que condujo al congelamiento de los depósitos de casi tres millones de personas.

Luego del escándalo de corrupción, el Congreso impulsó un juicio político contra el mandatario, aliado de Donald Trump, por supuesto mal desempeño de funciones.

Peña publicó un video en sus redes sociales en el que anunció su renuncia con la intención de mantener la estabilidad del país, la paz social "y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas".

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"Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación. Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay", expresó el ahora exmandatario.

Aunque Peña evitó asumir su responsabilidad por la crisis bancaria, ofreció disculpas a la ciudadanía: "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí".

Asimismo, indicó que su prioridad en este momento es brindar tranquilidad a todas las personas que confiaron sus ahorros en el sistema financiero por lo que "mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el fondo de garantía de depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos".

La presión sobre el Presidente se fue acrecentando cuando legisladores del Partido Colorado impulsaron su juicio político por supuesto mal desempeño de funciones y señalamientos de corrupción.

Por su parte, el expresidente Horacio Cartes y actual presidente del Partido Colorado, declaró este jueves que respaldaba la iniciativa de juicio político, mientras que el titular del Senado, Basilio Núñez, pidió la dimisión de Peña.

Ueno Bank cae en insolvencia financiera

La crisis financiera estalló el pasado 3 de noviembre luego de que el Banco Central de Paraguay (BCP) detectara que el índice de solvencia de Ueno Bank cayó por debajo del 50 por ciento del mínimo requerido para mantener sus operaciones financieras.

Ante esta situación, la entidad financiera del Estado ordenó el martes la disolución del Ueno Bank, que cuenta con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes.

La decisión provocó el reclamo de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, quienes salieron a las calles a protestar para exigir la devolución de su dinero.

La medida dejó sin acceso a sus fondos a los 2.9 millones de clientes reportados en la cartera de Ueno Bank, es decir, cerca del 60 por ciento de la población adulta, según cifras recogidas por la agencia AP, con depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos.

A la par, la entidad financiera concentraba alrededor de 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo estatal encargado de administrar los fondos de jubilaciones y salud. Además, patrocinaba a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Santiago Peña, vinculado con Ueno Holding

La acusación contra el ahora expresidente advierte de un supuesto conflicto de intereses por sus vínculos con Ueno Holding Saeca, un conglomerado que agrupa distintas empresas financieras, entre ellas Ueno Bank.

Una investigación periodística publicada el 17 de octubre consignó que Ueno Holding Saeca pagó unos 30 mil millones de guaraníes –aproximadamente cinco mil 026 millones de dólares– a una empresa en la que Santiago Peña figuraba como accionista y que vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.

Además, menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor "83 días después de ese nombramiento".

También se acusa al Jefe de Estado de "beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito", al relacionar, entre otros hechos, dos préstamos simultáneos que recibió de Ueno, y de "afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico".

La crisis involucra además al Instituto de Previsión Social (IPS), que tenía alrededor de 355 millones de dólares invertidos en Ueno Bank. La entidad bancaria también gestionaba el pago de jubilaciones de unos 32 mil beneficiarios. La gerente financiera de esa institución, Gladys Vera, aseguró que eso representa el nueve por ciento de las inversiones de la institución.

Peña, aliado regional de Donald Trump

El saliente Presidente, Santiago Peña, mantenía una relación de estrecha cercanía política con el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, quien ha logrado alinear a diversos países de la región latinoamericana dentro de su esfera de influencia directa.

Al igual que otros países de la región, el gobierno de Peña hizo propia la política exterior de la administración Trump, lo que se tradujo en una mayor cooperación en materia de defensa y donación de equipo militar. Además, Peña fue llamado a formar parte de la Junta de Paz en Gaza, creada por el republicano, quien también concedió una mayor apertura a la carne paraguaya en el mercado estadounidense.

Peña intentó impulsar la relación económica de Paraguay y EU a través de la Americas Society en Washington. Además, formó parte de los países que se adhirieron al Escudo de las Américas, la iniciativa de Trump para combatir el narcotráfico en América Latina.