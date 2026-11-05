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¿Quién es el juez mexicano detenido en Colombia?

El juez estuvo a cargo de casos relevantes como la extradición de un presunto operador del Cártel de Sinaloa.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 01:16 p.m.
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       Luis Benítez Alcántara, el juez federal arrestado en Colombia por presuntamente recibir un soborno de 2 millones de dólares del narco, tiene una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación (PJF).


      Hizo carrera judicial al desempeñarse como oficial judicial, actuario judicial y secretario en diversos juzgados y tribunales federales de la Ciudad de México.

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      Hasta antes de ser detenido por solicitud del gobierno de los Estados Unidos, Benítez Alcántara fungía como juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.
      Su nombre aparece en el directorio de la página oficial del Órgano de Administración Judicial (OAJ), como juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Reclusorio Sur, al que llegó hace un año procedente del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
      EL UNIVERSAL se comunicó por teléfono a su oficina para obtener información sobre el juez detenido, pero un hombre que no se identificó respondió que esa no era la extensión de su oficina.
      Benítez Alcántara estuvo a cargo del caso de extradición de Andrew Clark, un canadiense identificado como el número dos del exatleta olímpico, Ryan James Wedding, presunto operador del Cártel de Sinaloa, quien obtuvo se libertad.
      El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa que Benítez Alcántara emitió resoluciones favorables a Clark a cambio de un soborno de 2 millones de dólares.
      También le tocó conocer del caso de Grupo Herdez contra un despacho jurídico que simulaba litigios laborales para extorsionar a grandes empresas.
      El juez Luis Benítez Alcántara cursó sus estudios profesionales en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y 2018 fue ratificado por el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como juez de Distrito Especializado en materia penal en la Ciudad de México.

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