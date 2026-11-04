Abdul El-Sayed gana escaño al Senado en Michigan y hace historia

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El favorito progresista Abdul El-Sayed derrotó al republicano Mike Rogers en una reñida campaña por el escaño vacante de Michigan en el Senado, lo que le da al ala izquierda del Partido Demócrata una victoria decisiva en uno de los estados indecisos más importantes del país.

El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, se convertirá en el primer senador musulmán del país. Exfuncionario de salud pública que nunca ha ocupado un cargo electivo, pasó de una derrota por doble dígito en las primarias demócratas para gobernador de Michigan hace ocho años a obtener un escaño en el Senado de Estados Unidos.

"Han apostado por el candidato más improbable", dijo El-Sayed ante una multitud en Detroit en la madrugada del miércoles, declarando su victoria. "Gracias. Esto es todo suyo".

El-Sayed superó el enorme gasto externo tanto en las primarias demócratas como en las generales con una campaña de base construida en torno a la atención médica universal, la eliminación de las contribuciones externas en las elecciones y duras críticas a Israel.

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Respaldado por líderes progresistas como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, su triunfo reforzará al movimiento de cara a las presidenciales de 2028, al aportar evidencia de que los candidatos que adoptan su agenda pueden ganar en estados clave en disputa. Los demócratas lograron victorias contundentes en todo el país, imponiéndose tanto en estados indecisos como en otros profundamente republicanos para hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso.

Los republicanos habían despejado el camino para Rogers, un exconresista que perdió por un margen estrechísimo una contienda al Senado frente a la entonces representante Elissa Slotkin hace dos años. Pero a Rogers le costó equilibrar su lealtad al presidente Donald Trump con las preocupaciones por el alza de precios vinculada a la guerra en Irán y las turbulencias económicas derivadas de los aranceles del mandatario.

La campaña también incluyó duros ataques por las críticas de El-Sayed a Israel. Trump y otros republicanos intentaron repetidamente vincularlo con organizaciones terroristas, pese a que no había pruebas de esos lazos, y pusieron en duda su lealtad a Estados Unidos.

En su discurso de victoria, El-Sayed dijo que los republicanos "se volcaron por completo en una de las campañas más desagradables que hemos visto en nuestras vidas".

"Puede que estuvieran señalando mi nombre y mi fe, pero todos sabemos que mi nombre y mi fe no son la razón por la que no pueden pagar su gasolina", declaró.

El-Sayed superó preocupaciones sobre coalición demócrata dividida

La carrera se convirtió en un punto clave en la batalla nacional por el control del Senado después de que el senador demócrata Gary Peters decidió no optar a la reelección tras dos mandatos.

El-Sayed salió airoso de unas duras primarias en agosto contra Stevens, respaldada por la dirección del partido, que atrajeron casi 60 millones de dólares en gasto externo. El Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, o AIPAC, destinó casi 30 millones de dólares a la oposición a El-Sayed, su mayor inversión en una única contienda. El-Sayed ha sido un crítico acérrimo de Israel.

Las primarias expusieron divisiones dentro de la coalición demócrata. El-Sayed fue criticado por algunos en la comunidad judía de Michigan por su retórica, incluida su declaración de que "la gente herida hiere a la gente" tras un ataque a una sinagoga de Michigan a principios de año. Más tarde se disculpó, diciendo que estaba lo "sentía" a "cualquiera que sintiera que mis comentarios pudieran haber sido hirientes".

Sus apariciones de campaña con Hasan Piker, un popular streamer político que ha hecho comentarios incendiarios sobre Israel, los judíos y los ataques del 11 de septiembre, también se convirtieron en blanco para las críticas.

La discordia culminó dos días antes de las elecciones cuando Stevens respaldó a Rogers después de aparecer con él en la iglesia, diciendo que El-Sayed no había hecho suficiente para abordar las preocupaciones de algunas comunidades.

A algunos demócratas les preocupaba la participación de votantes negros en Detroit después de que Stevens ganara el condado de Wayne en las primarias. El expresidente Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris estuvieron entre los demócratas de alto perfil que hicieron campaña con El-Sayed en la ciudad para ayudar a movilizar al electorado.

La agenda progresista se abre paso en Michigan

El-Sayed hizo campaña con un programa abiertamente progresista que inquietó a algunos demócratas moderados. En el centro de su campaña estuvo Medicare para Todos, que reemplazaría la mezcla actual de seguros de salud privados y públicos por un sistema de pagador único administrado por el gobierno.

El senador independiente Bernie Sanders ayudó a generar impulso para El-Sayed al inicio de la campaña, mientras que Ocasio-Cortez se unió a él para una última gira por la Península Superior de Michigan y el área de Detroit.

La victoria dará a los progresistas un argumento poderoso de cara a las presidenciales de 2028 de que su agenda puede ganar, incluso en los estados campo de batalla más competitivos.

Los republicanos optaron por volver a postular a Rogers tras su derrota por un margen ínfimo en 2024, cuando Slotkin se impuso aunque Trump ganó en Michigan por más de un punto porcentual. Antiguo colaborador de CNN que criticó a Trump, Rogers se ha acercado al presidente en los últimos años.

Rogers intentó ampliar su apoyo entre demócratas e independientes, especialmente entre los votantes negros y judíos.

Pero el entorno político planteó un nuevo desafío para el candidato republicano. Rogers, que presidió el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y construyó gran parte de su carrera en torno a la seguridad nacional, tuvo que lidiar con el elevado precio de los combustibles y una guerra impopular con Irán mientras se mantenía alineado con Trump.

"La guerra con Irán debe terminar, y terminar rápidamente", escribió Rogers en redes sociales en septiembre.

El-Sayed se regodeó en su victoria diciéndole al republicano que disfrutara de su "jubilación".

"Usted eligió el odio y Michigan eligió la esperanza", dijo El-Sayed. "Que nunca tengamos que volver a ver a alguien como usted en este estado".