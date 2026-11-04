Votantes jóvenes castigaron al partido Republicano en EU

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WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, animó repetidamente a los votantes a fingir que estaba en la boleta de los comicios de mitad de mandato. Lo hicieron. Y es difícil imaginar un peor resultado para el presidente republicano y su partido.

Votantes castigan a Trump y aliados en elecciones 2026

Los votantes castigaron absolutamente a los aliados de Trump casi en todas partes. Los demócratas ganaron en estados cambiantes como Georgia, Michigan, Nueva Hampshire, Carolina del Norte y en bastiones republicanos de Iowa, Kansas, Texas e incluso Carolina del Sur. El controvertido plan de redistribución de distritos electorales de mitad de década de Trump pareció tener un resultado opuesto al esperado. Y las derrotas republicanas permitieron a los demócratas hacer historia en Georgia, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos, mientras que en Texas, la demócrata Gina Hinojosa se convertirá en su primera gobernadora latina.

Los votantes de todo el país estaban de ánimo para un cambio, según la Encuesta de Votantes de AP, que encontró que aproximadamente tres cuartas partes de los consultados se sienten "enojados" o "insatisfechos" con el rumbo del país.

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Entre quienes tenían a Trump en mente cuando emitieron su voto, aproximadamente el doble quería expresar oposición al presidente republicano que quienes querían apoyarlo. La mayoría también culpó al gobierno de Trump por los altos costos: aproximadamente 6 de cada 10 dicen que los precios más altos de lo habitual se deben "más a las políticas de Trump".

La coalición de Trump también se estaba resquebrajando: los jóvenes se alejaron drásticamente del Partido Republicano después de haberse acercado a Trump en 2024, mientras que el Partido Republicano también perdió terreno entre los hombres negros y los hispanos.

Con un impulso innegable, los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, lo que recortará el poder de Trump después de que haya enfrentado pocos límites por parte de un Congreso complaciente controlado por republicanos.

Más allá del control de Washington, la magnitud de estas pérdidas republicanas podría sacudir los cimientos mismos del Partido Republicano —y quizá también del Partido Demócrata— mientras el mundo político gira casi de inmediato hacia una nueva temporada de elecciones presidenciales y Trump se convierte, sin duda, en un presidente con un poder mucho más limitado.

Calidad de candidatos y manipulación electoral afectan resultados

La paliza electoral del martes pareció ser una repudia directa a Trump, quien exigió lealtad en todo su partido y llevó a los republicanos a las elecciones intermedias cargando con sus pésimas cifras de aprobación, una guerra impopular con Irán y el aumento vertiginoso de los costos para millones de estadounidenses frustrados.

De hecho, la fortaleza política de Trump está tocando un nuevo mínimo aproximadamente dos años antes de que termine su último mandato.

La Encuesta de Votantes de AP confirma que los votantes están profundamente descontentos con el presidente republicano, con aproximadamente 6 de cada 10 diciendo que desaprueban su desempeño. Alrededor del 70% de los votantes quiere que el Congreso proporcione más controles y contrapesos sobre la presidencia. Y aproximadamente 6 de cada 10 votantes dijeron que Trump da mayor prioridad a sus intereses personales que a los intereses del país.

Trump apostaba a que su base de votantes blancos de clase trabajadora —y una mayor proporción de jóvenes y votantes de color— que impulsó su victoria presidencial en 2024 podría salvar a sus aliados republicanos si acudían en gran número.

Se equivocó.

La Encuesta de Votantes de AP indica un cambio sustancial en los jóvenes y los hispanos, que se alejan de los republicanos en comparación con la victoria de Trump hace apenas dos años.

Los votantes menores de 30 años estuvieron aproximadamente divididos por igual entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris en 2024. Pero en esta elección, aproximadamente 7 de cada 10 votantes de ese mismo grupo de edad a nivel nacional dicen que apoyaron al candidato demócrata a la Cámara en su zona.

Mientras tanto, los republicanos parecieron perder terreno entre los votantes negros, particularmente los hombres negros. Apenas alrededor de 1 de cada 10 votantes negros varones a nivel nacional respaldó al candidato republicano en su contienda local para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, frente a aproximadamente una cuarta parte que apoyó a Trump en la última elección presidencial, según AP VoteCast. Aproximadamente 9 de cada 10 votantes negros apoyaron al candidato demócrata a la Cámara, frente a aproximadamente 8 de cada 10 que emitieron su voto por Harris.

Fue una historia similar para los votantes hispanos. Apenas alrededor de un tercio de los votantes hispanos dicen que respaldaron al republicano en su contienda local para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mientras que aproximadamente 4 de cada 10 votaron por Trump hace dos años. Aproximadamente 6 de cada 10 votantes hispanos a nivel nacional dicen que votaron por el candidato demócrata en su contienda local para la Cámara. Eso ocurre mientras aproximadamente 7 de cada 10 votantes hispanos dicen que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos.

Tales cambios resonarán hasta la contienda presidencial de 2028, que extraoficialmente comienza el miércoles.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la Cámara de Representantes y el Senado han pasado de un partido al otro en la misma elección de mitad de mandato en apenas tres ocasiones: 1946, 1994 y 2006.

Los demócratas lo hicieron de nuevo en 2026.

Están ganando prácticamente en todas partes en una barrida verdaderamente histórica. Los demócratas ganaron contiendas al Senado y a gobernador en Georgia, Ohio, Iowa y Texas —estos tres últimos estados que Trump ganó por 11, 13 y 14 puntos porcentuales, respectivamente.

En Carolina del Norte, el exgobernador demócrata Roy Cooper ganó la contienda al Senado. El senador Jon Ossoff ganó fácilmente la reelección en Georgia, mientras que Lance Bottoms ganó la gobernación de Georgia. En Nueva Hampshire, el demócrata Chris Pappas ganó su contienda al Senado, convirtiéndose en el primer hombre abiertamente gay en el Senado. La senadora de Maine Susan Collins perdió, dejando a los republicanos sin ningún miembro del Congreso en Nueva Inglaterra. En Ohio, el exsenador de Ohio Sherrod Brown arrebató un escaño al Senado que estaba en manos republicanas, mientras que la exfuncionaria estatal de salud Amy Acton derrotó al estrecho aliado de Trump Vivek Ramaswamy en la contienda a gobernador.

La arremetida demócrata continuó en Michigan , donde el demócrata Abdul El-Sayed ganó pese a una fea disputa interna del partido en los últimos días y pronto se convertirá en el primer senador musulmán. En Kansas, los votantes eligieron al demócrata Adam Hamilton, un candidato primerizo que dirige la iglesia metodista unida más grande del país, por encima del senador republicano en funciones Roger Marshall, la primera vez que un demócrata gana un escaño al Senado en Kansas en casi un siglo. Y en Texas, durante mucho tiempo objeto de deseo para los demócratas, el legislador estatal de 37 años James Talarico fue elegido al Senado, mientras que Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott, que llevaba tres mandatos en el cargo.

El golpe más doloroso para Trump pudo haber llegado en Carolina del Sur, donde su candidata elegida a dedo para reemplazar al fallecido senador Lindsey Graham, su hermana Darline Graham, fue derrotada por la demócrata Annie Andrews, una pediatra que se postula por primera vez al Senado. Andrews se postuló sin éxito al Congreso en 2022.

A Trump le encanta presumir su historial de elegir ganadores en las elecciones primarias. No le encantará hablar de cómo esos ganadores de las primarias republicanas, muchos de ellos con graves defectos, fracasaron en la elección general.

El republicano de Texas respaldado por Trump Ken Paxton no pudo sacudirse sus años de escándalos. Aproximadamente dos tercios de los votantes de Texas dijeron que Paxton no tenía el carácter personal adecuado para servir como senador de Estados Unidos, según la Encuesta de Votantes de AP.

En Carolina del Sur, Trump fue un firme partidario de Graham, quien falló de forma notoria una pregunta de política exterior en el escenario del debate. Los votantes tomaron nota. Aproximadamente dos tercios de los votantes de Carolina del Sur dijeron que Graham no tenía la experiencia adecuada, de acuerdo con la Encuesta de Votantes de AP. Aproximadamente 7 de cada 10 de los votantes que dudaban de la experiencia de Graham votaron por Andrews.

El candidato al Senado de Georgia respaldado por Trump, Mike Collins, intentó convencer a los votantes de que Ossoff era demasiado progresista para el Sur Profundo. Los votantes decidieron que el congresista republicano era, de hecho, el extremista en la contienda después de que se le vinculara con múltiples supremacistas blancos. Aproximadamente la mitad de los votantes al Senado en Georgia pensó que las opiniones de Mike Collins eran "demasiado extremas", en comparación con aproximadamente un tercio que dijo lo mismo sobre Ossoff.

En Carolina del Norte, el candidato republicano elegido a dedo por Trump, Michael Whatley, perdió ante Cooper. Durante la campaña presidencial de 2024, Trump elevó a Whatley de la presidencia del partido estatal a la presidencia del Comité Nacional Republicano, elogiándolo como "uno de los ejecutivos más capaces de nuestro país".

Días antes de la elección en Kansas, Marshall todavía estaba explicando su decisión como médico de demandar a pacientes por facturas pendientes. Una estrecha mayoría de los votantes de Kansas dijo que Marshall no tenía el carácter personal adecuado para servir en el Senado de Estados Unidos, encontró la Encuesta de Votantes de AP.

En última instancia, estos republicanos no pudieron escapar de sus propios problemas —incluso mientras gastaban cientos de millones de dólares tratando de definir a sus oponentes demócratas como los extremistas.

Trump desató una tormenta en Texas el año pasado cuando presionó al estado más poblado gobernado por republicanos para redibujar las circunscripciones electorales. El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió al persuadir a los votantes de su estado para que respondieran de la misma manera. Estados demócratas y republicanos siguieron el ejemplo. En el camino, la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó partes de la Ley de Derecho al Voto, lo que permitió que varios estados del sur redibujaran distritos que habían sido de mayoría o casi mayoría negra.

Pero el impulso a la manipulación de distritos electorales respaldado por Trump no estaba saliendo como estaba previsto para los republicanos, cuyos mapas rediseñados distribuyeron a los simpatizantes conservadores en más distritos.

En Florida, el representante demócrata Jared Moskowitz ganó el 25º Distrito del estado; la demócrata Pia Dandiya, una candidata primeriza, ganó el 22º Distrito y la representante Kathy Castor ganó la reelección en el 14º Distrito . Los republicanos habían rediseñado los tres distritos esta primavera con la intención de asegurar victorias del Partido Republicano este otoño.

En Texas, los demócratas ganaron tres distritos rediseñados, de fuerte mayoría latina, que tocan la frontera entre Estados Unidos y México. Dos demócratas en en el cargo, los representantes Henry Cuellar y Vicente Gonzalez, resistieron desafíos del Partido Republicano. En otro, el aspirante demócrata Bobby Pulido desalojó a la representante republicana Monica de la Cruz.