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Ejército estadounidense ataca objetivos en Irán tras ataque a petrolero

El ejército estadounidense atacó infraestructura iraní tras ataque con dron al petrolero Kiku en el estrecho de Ormuz.

Por AP

Junio 27, 2026 06:51 p.m.
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Ejército estadounidense ataca objetivos en Irán tras ataque a petrolero
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      DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército estadounidense dijo el sábado que había atacado múltiples objetivos en Irán por orden del presidente Donald Trump, continuando con una serie de ataques que han sacudido el frágil alto el fuego en la guerra.

      Ataques en Irán 2024 ordenados por ejército estadounidense

      El Comando Central del ejército estadounidense señaló en una publicación en redes sociales que aviones de guerra atacaron "infraestructura de vigilancia, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas" iraníes, luego de un ataque contra un buque mercante a primera hora de la mañana del sábado.

      Un intercambio similar ocurrió apenas días antes, cuando un dron iraní alcanzó un buque mercante frente a la costa de Omán el jueves y el ejército estadounidense lanzó ataques al día siguiente.

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      Ataque al petrolero Kiku y respuesta militar

      El Comando Central afirmó que fuerzas iraníes atacaron el petrolero Kiku con un dron. El petrolero transportaba más de 2 millones de barriles de crudo y navegaba por el estrecho de Ormuz.

      El ejército estadounidense dijo que "Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego" pero "eligió no hacerlo" cuando sus fuerzas atacaron el Kiku.

      La televisión estatal iraní informó de explosiones en una zona al norte del estrecho de Ormuz.

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