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Harry Kane rompe récord de goles con Inglaterra en Mundial

La victoria 2-0 contra Panamá en Nueva Jersey aseguró a Inglaterra la primera plaza de su grupo en el Mundial.

Por AP

Junio 27, 2026 06:41 p.m.
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Harry Kane rompe récord de goles con Inglaterra en Mundial
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      EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Harry Kane pasó de ser invisible en la primera mitad a convertirse el sábado en el máximo goleador histórico de Inglaterra en la Copa del Mundo.

      Harry Kane establece récord de goles en Mundial

      Kane gritó su undécimo gol en los mundiales a los 67 minutos del partido contra Panamá, con lo que rompió el empate con Gary Lineker. Superó en el salto a Andrés Andrade y cabeceó el balón, que superó el lance del guardameta Orlando Mosquera, sentenciando la victoria 2-0 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

      Fue el 82do gol de Kane con Inglaterra a nivel internacional, con lo que amplió su propio récord. Tras marcar dos veces en el debut ante Croacia el 17 de junio, Kane suma tres goles en este torneo de cara a la fase de eliminación directa.

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      Detalles del partido y asistencia clave

      Kane, que cumplirá 33 años el próximo mes, tuvo el registro más bajo del partido con 10 toques en los primeros 45 minutos y algo más contra Panamá. Jude Bellingham había adelantado a Inglaterra en el marcador unos minutos antes y dio el pase que Kane convirtió en gol. Inglaterra aseguró así la primera plaza de su grupo.

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