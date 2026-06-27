Croacia asegura pase a dieciseisavos tras vencer a Ghana en Filadelfia

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FILADELFIA (AP) — Nikola Vlašic y Luka Sucic marcaron los goles con los que Croacia selló su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial, luego de vencer el sábado 2-1 a Ghana.

Ghana llegó clasificado al encuentro y jugará la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo por primera vez desde 2010.

Vlašic remató de cabeza un tiro de esquina de Luka Modric al minuto 83 para anotar el gol de la victoria y volver a meter a Croacia en la pelea luego de finalizar en tercer lugar en Qatar 2022. El triunfo dejó a la selección croata como segundo lugar del Grupo L, sólo detrás de Inglaterra. Ghana terminó en la tercera posición del sector.

Sucic abrió el marcador al minuto 31 para Croacia con un auténtico misil desde fuera del área para el segundo gol de su carrera con la camiseta de la selección.

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Derrick Luckassen empató el marcador --tras una breve revisión--, desatando la euforia de los miles de aficionados vestidos de amarillo en la casa de los Eagles de Filadelfia de la NFL. Luckassen, hermano de Brian Brobbey, de la selección de Holanda, sacó un disparo rasante al minuto 73 para el 1-1.

El arquero ghanés Benjamin Asare mantuvo brevemente el empate con una espectacular atajada, estirándose para rozar el balón y enviarlo por encima del travesaño. Sin embargo, no pudo frenar el disparo de Vlašic apenas un minuto después.

Vlašic celebró con la lengua de fuera y corriendo hacia sus compañeros con los brazos extendidos.

Sucic ayudó a Croacia a irse al descanso con ventaja de 1-0 en un partido en el que desaprovechó un par de ocasiones claras que le impidieron mantener un margen más cómodo. Nikola Vlašic estrelló un balón en el poste en el primer tiempo y Marin Pongracic remató de cabeza un tiro libre de Modric apenas por encima del arco.

Ghana parecía empatar el encuentro hacia el final de la primera mitad, pero Antoine Semenyo sacó un disparo que pasó apenas a un costado del marco rival.

Semenyo fue uno de los pocos atacantes destacados que se quedó sin gol en los primeros tres partidos del torneo. La temporada pasada terminó tercero en la Premier con 17 anotaciones y fue uno de los puntos más brillantes del Manchester City después de llegar procedente del Bournemouth.

La buena noticia para Semenyo es que le queda al menos una oportunidad más para romper la sequía con Ghana.

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