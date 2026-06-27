Terremotos en Venezuela dejan 1,430 muertos y miles de heridos

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LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Las autoridades venezolanas han bloqueado el acceso a La Guaira, la zona más afectada por los terremotos y donde familiares y vecinos excavan desde hace tres días entre los escombros de casas y edificios derrumbados en busca de sobrevivientes.

Hasta ahora los sismos de 7.2 y 7.5 de magnitud han dejado un saldo de al menos 1,430 muertos, más de 3.200 heridos y más de 51 mil desaparecidos.

Presidente Gustavo Petro insiste en desbloqueo de Venezuela

"Es la hora del desbloqueo de Venezuela, presidente Donald Trump", insiste el mandatario colombiano Gustavo Petro

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Tras destacar que "Colombia salva vidas en Venezuela" —donde un equipo de rescatistas de ese país ayudar en la tarea de encontrar a sobrevivientes de los sismos— el presidente colombiano Gustavo Petro se dirigió de nuevo a su colega de Estados Unidos. "Esta es la hora del desbloqueo de Venezuela, presidente Donald Trump", dijo Petro en X.

Fue el segundo mensaje del mandatario colombiano exigiendo un levantamiento total de sanciones por parte de Estados Unidos para que Venezuela pueda "atender a su población".

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado la suspensión de algunas sanciones impuestas a Venezuela hasta el 23 de octubre para permitir las operaciones relacionadas con las labores de ayuda tras el terremoto, que de otro modo estarían prohibidas.

Esto permitirá, por ejemplo, que se realicen transacciones como transferencias bancarias a la nación sudamericana.

Un bebé rescatado, informa el Departamento de Estado

Unas 72 horas después de los terremotos, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que los equipos de búsqueda y rescate de ese país habían logrado recuperar a un bebé con vida de entre los escombros.

"A pesar de las circunstancias imposibles, la esperanza perdura", afirmó el departamento en una publicación en X.

El posteo fue acompañado de imágenes que muestran al niño de varios meses de vida que, llorando, es sacado de una construcción edilicia destruida y luego envuelto en una manta por los rescatistas.

Hombre salvado por los rescatistas busca desesperado a su familia

Voluntarios y equipos de rescate lograron sacar con vida a un hombre de entre los escombros de un edificio derrumbado en Playa los Cocos, en el estado de La Guaira, que, desorientado, gritaba buscando a su familia.

El hombre, cuya identidad se desconoce, gritaba desesperadamente "mi familia" desde una camioneta donde fue subido. Varias rescatistas lo agarraron para que no saltara desde el vehículo y se lo llevaron.

Las tensiones aumentaron el sábado entre los residentes de La Guaira, el más afectado por los sismos, mientras los rescatistas intentaban encontrar a personas enterradas entre los escombros. Los terremotos han causado al menos 1,430 muertos y 68,900 personas desaparecidas.

Rescatistas internacionales y locales encuentran sobrevivientes

Rescatistas venezolanos y de distintos países continúan encontrando personas con vida más de 72 horas después de los terremotos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que los equipos de rescate salvaron a Marlene Angulo, de 69 años, quien, según dijo en X, pidió una Coca-Cola al ser rescatada. "Nuestros médicos le explicaron que, por el momento, lo más importante era hidratarla por vía intravenosa para estabilizarla", indicó el mandatario. La mujer recibe atención médica.

Rescatistas colombianos también encontraron con vida a Moisés, un niño de 11 años que había permanecido atrapado a tres metros de profundidad bajo los escombros en La Guaira.

En el balneario de Caraballeda, la gente intenta identificar los cadáveres

En la localidad costera de Caraballeda, decenas de cadáveres recuperados de los edificios derrumbados fueron trasladados a unas instalaciones del gobierno y quedaron al aire libre en medio de muy altas temperaturas hasta que las familias los identificaron. Los trabajadores de la funeraria estimaron el sábado que, en un momento dado, había más de 200 personas fallecidas en el lugar, mientras se formaba una cola de gente en el exterior para llevar a cabo el proceso de identificación.

Algunas familias tenían dificultades para reunir los entre 350 y 450 dólares necesarios para incinerar a sus seres queridos y afirmaron que los empleados del gobierno les habían indicado que los cadáveres serían trasladados a otro lugar hasta que una funeraria pudiera recogerlos.

El Hospital Domingo Luciani en Caracas atiende a numerosos heridos

El Hospital Domingo Luciani, referente en la atención de emergencias de la capital venezolana, ha recibido un gran número de heridos.

"Estamos agradecidos, los médicos, las enfermeras, todos, nos atendieron de una manera digna, rápida, mientras estuvimos aquí fuimos testigos del esfuerzo por salvar vidas. Aquí llegó gente muy mal", dijo Juan Manuel Parra, de 27 años, quien acompañaba a su esposa que fue tratada luego de sufrir varios traumatismos en momentos de evacuar un edificio del este de Caracas.

La mayoría de los pacientes son de Caracas y del vecino estado costanero de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos y donde familiares y vecinos excavan desde el miércoles entre los escombros de cientos de casas y edificios derrumbados en busca de sobrevivientes.

La mayoría de los heridos presentaban fracturas con desplazamiento de huesos, entre otros traumatismos, dijo en sus redes sociales Maurilina Guzman, directora del nosocomio.

Leomery Pérez, una médica especialista en anestesiología del hospital, dijo que es difícil saber cuántas personas han ingresado dado que no todas pasan por el quirófano. Cifras oficiales no están disponibles de momento.

Al menos 24 colombianos fallecidos

De acuerdo con un informe preliminar difundido el sábado por la cancillería de Colombia, al menos 24 ciudadanos del país andino habrían fallecido a causa de los devastadores sismos.

En tanto, 47 colombianos, entre ellos 19 niños deportistas que se encontraban en territorio venezolano, fueron repatriados a su país de origen en los aviones que previamente transportaron a los equipos de rescate y búsqueda que contribuyen en la emergencia.

Rescatistas mexicanos esperan señales entre los escombros

"Somos rescatistas del ejército mexicano, si hay alguien ahí con vida, haga ruido o grite. ¡Ahora!", dice a viva voz un rescatista mientras asoma la cabeza a un hueco entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira. A su alrededor, los otros rescatistas y familiares de personas desaparecidas guardan absoluto silencio esperando oir una señal.

"Se escuchan ruidos, pero no podemos confirmar si es una persona o es un animalito, pero sin embargo tenemos que estar todos... tenemos que seguir buscando", dice uno de los rescatistas mexicanos en un alto en la tarea, la cara cubierta con un tapabocas, las manos con gruesos guantes, la cabeza con un casco.

A unos metros, Yonahí Regalado espera noticias de su hermana, su sobrino y su ahijado, cuya madre observa en silencio la labor de los socorristas.

"Esto ha sido horrible porque hemos estado aquí en los escombros desde el mismo día del terremoto buscando, llamando... entre la misma gente de la comunidad nos hemos abocado (a la búsqueda) hasta que empezaron a llegar las ayudas internacionales", dice a The Associated Press.

León XIV reza por las víctimas, pide que se mantenga la solidaridad internacional

Al concluir una reunión de dos días con todos los cardenales del mundo, el papa León XIV expresa su solidaridad al pueblo de Venezuela e incluye en sus oraciones "a las víctimas, a sus familias y a todos los que sufren las consecuencias de esta tragedia". También encomienda a Dios "a todos los que participan en las labores de socorro" y pide que se mantenga la "solidaridad de la comunidad internacional".

Sobrevivientes rescatados con ayuda internacional

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dice en X que equipos de rescate de Estados Unidos, Venezuela y su país rescataron a un sobreviviente que estaba bajo los restos de un edificio desplomado en La Guaira casi 70 horas después de su colapso.

En tanto, el Ministerio Defensa español indica en la misma red social que personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) rescató con vida a una mujer atrapada bajo los escombros desde los sismos del miércoles también en La Guaira y manifiesta su "esperanza a pesar del paso del tiempo y las dificultades para localizar supervivientes y acceder a ellos".

Mientras, las autoridades cubanas indican que médicos y enfermeros que permanecían en Venezuela como parte de un programa de salud que lleva décadas laboran en acciones de salvataje y curaciones.

La televisión estatal cubana mostró imágenes de un centro de atención en La Guaira adonde trabajan 28 galenos cubanos. "Vimos las ambulancias llegando con todos los pacientes... desde ese momento aquí estamos y no hemos parado", expresó el médico intensivista Raciel Campbell.

Muertos ascienden a 1.430 y heridos superan los 3.200

En conferencia de prensa, el presidente de Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informa que la cifra de muertos en los terremotos ascendió a 1.430 y que hay 3.238 personas heridas.

Agrega que "la zona de mayor gravedad de este desastre.... es el estado La Guaira" y que "por eso se encuentra totalmente militarizada". Al mismo tiempo indica que desde el miércoles se han registrado 432 eventos sísmicos.

Llega maquinaria pesada a La Guaira

En medio de la angustia por encontrar a sus familiares debajo de edificaciones desplomadas, vecinos de La Guaira impiden el avance de una retroexcavadora y retienen al conductor mientras le exigen que continúe ayudándolos ante la visible ausencia de grupos de ayuda estatales.

"Ni la Policía ni la Guardia Nacional nos ayudaron. Vinieron a comer arepa y a tomarse fotos para decir que estaban trabajando, pero no se ensuciaron ni siquiera el uniforme", dice a The Associated Press Yeison Marcano, un vendedor de accesorios, con la ropa cubierta de polvo. Cuenta que ha estado los últimos tres días removiendo escombros en busca de sobrevivientes.

En tanto, el gobierno informa que al menos 22 maquinarias especializadas arribaron a ese estado para avanzar con la recolección de escombros.

Tractores, camiones y grúas fueron transportados en enormes plataformas que llegaron en caravana, según imágenes del Ministerio de Comunicación e Información difundidas en sus redes sociales.

Se suman más rescatistas de EEUU, aeropuerto ya operativo

Altos funcionarios de la administración de Donald Trump informan que Estados Unidos ya ha desplegado dos equipos de búsqueda y rescate de 80 personas cada uno que buscan sobrevivientes en la zona del desastre. Se espera la llegada de otros dos equipos del mismo tamaño más tarde el sábado.

Uno de los funcionarios indica que los equipos estadounidenses también han trabajado en la reparación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a la capital de Venezuela. Añade que una pista de aterrizaje ya está operativa y que el ejército estadounidense ayudaría a coordinar los vuelos para trasladar a los rescatistas, hospitales móviles y suministros.

Dormir a la intemperie, buscar desaparecidos

Tres días después de que los terremotos dañaran sus hogares en el estado de La Guaira, varias personas acampan frente a los restos de su edificio de apartamentos en improvisadas tiendas hechas con ropa de cama, algunos recostados sobre colchones apoyados en el asfalto.

Ezequiel Frontado revisa más de una docena de cuerpos tendidos sobre la calle y cubiertos con mantas que los vecinos y rescatistas recuperaron de entre los escombros en la ciudad de Catia La Mar, buscando entre ellos a alguno de sus familiares desaparecidos. Mientras, unos pocos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana resguardan el lugar y dirigen el paso de vehículos.

En el mismo estado de La Guaira varias personas clasifican la ropa donada en un gimnasio que fue habilitado como un refugio.

Delcy Rodríguez: son "horas vitales"; 14.000 efectivos patrullan La Guaira

En un informe junto a su equipo de trabajo en La Guaira difundido en la madrugada del sábado por la televisión estatal, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dice que "estas primeras 72 horas son vitales para salvar vidas" por lo que se ha restringido el acceso a ese estado. "Más de 14.000 funcionarios, tanto militares como policiales... están haciendo patrullaje permanente para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores" de rescate.

Agregó que "ya se alcanzó una recuperación del 60%" del servicio eléctrico en el estado.