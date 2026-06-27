Inglaterra vence 2-0 a Panamá en Nueva Jersey

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EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — De la mano de goles de Jude Bellingham y Harry Kane al inicio de la segunda mitad, Inglaterra certificó el sábado una victoria 2-0 sobre Panamá y se acomodó en la que parece ser una llave más favorable para la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Inglaterra asegura pase a eliminación directa con victoria sobre Panamá

En una tarde lluviosa y ante una afición entusiasta que apoyaba a Inglaterra, haciendo que el estadio MetLife en Nueva Jersey pareciera una sucursal de Wembley, Panamá supo mantener a raya a la potencia europea durante una primera parte sin ocasiones de peligro real, en la que Kane apenas tocó el balón en 10 ocasiones, la menor cantidad de cualquier jugador.

Bellingham adelantó a los Tres Leones a los 62 minutos tras un tiro de esquina de Bukayo Saka. Sujetado por Jorge Gutiérrez en el área chica, Bellingham estiró la pierna izquierda y punteó el balón más allá del arquero Orlando Mosquera para su tercer gol en los mundiales y el segundo en esta edición.

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Cinco minutos después, Bellingham colgó un centro desde la banda izquierda y Kane superó en el salto a Andrés Andrade para cabecear el balón al fondo de la red y marcar su 82do gol internacional. Kane se convirtió así en el máximo goleador de Inglaterra en los anales del Mundial con su 11mo tanto, uno más que Gary Lineker.

"Hemos cumplido nuestro primer objetivo", dijo Bellingham. "Fue simplemente una buena combinación de juego. Pasárselo de nuevo a Harry, que sigue elevando su nivel. Es increíble".

Panamá se despide del Mundial sin puntos ni goles

Eliminada de antemano, Panamá se despidió de su segundo Mundial sin victorias, sin marcar goles y sin sumar puntos. También perdieron sus tres encuentros en su anterior presentación, en Rusia 2018.

"La verdad es que los tres partidos los hemos competido muy bien. Sabíamos de la dificultad del partido de hoy, esa potencia que tiene Inglaterra", expresó Thomas Christiansen, el seleccionador hispano-danés de Panamá. "Creo que podemos estar orgullosos, no de los resultados porque nadie puede estar contento de derrotas, pero los muchachos lo han dado todo y para el exterior la imagen que ha dado Panamá ha sido excelente".

Los panameños emularon a Irak, Haití, El Salvador, Canadá y México —todos salvo uno de la región de la CONCACAF— como selecciones que perdieron sus primeros seis partidos en el Mundial. José Fajardo incrustó el balón en la red para Panamá en el tiempo añadido del segundo tiempo, pero le señalaron un fuera de juego.

"Se hizo un buen torneo y sé que mucha gente no lo verá así, pero nosotros seguiremos con nuestra identidad, luchando", señaló el central panameño José Córdoba. "Se hizo un buen torneo y sé que mucha gente no lo verá así, pero nosotros seguiremos con nuestra identidad, luchando".

Con camisetas rojas en un torneo por primera vez desde que venció a Suecia en los cuartos de final del Mundial de 2018, Inglaterra terminó el grupo con dos victorias y un empate para siete puntos. Los ingleses disputarán su partido de dieciseisavos de final el miércoles en Atlanta, probablemente contra Senegal o Congo. El equipo que avance se enfrentará a México o Ecuador en la Ciudad de México.

Si los Tres Leones hubieran caído al segundo lugar, probablemente habrían enfrentado a Colombia o Portugal, y el ganador se habría medido con España, Austria o Argelia.

Los aficionados llenaron los muros perimetrales del campo con banderas de la Cruz de San Jorge que mostraban nombres de clubes, entre ellos Tottenham, Watford y Wolves, además de algunos menos conocidos como Crawley Town, Bristol Rovers y Faversham Town.

Inglaterra, que conquistó su único Mundial en casa en 1966, alcanzó la fase de eliminación directa por séptima vez en ocho mundiales.

Jarell Quansah, un habitual defensor central, reemplazó al lateral derecho Reece James, marginado por una lesión del isquiotibial. Nico O´Reilly tomó el lugar de Djed Spence como lateral izquierdo. El entrenador Thomas Tuchel cambió a tres mediocampistas: Bukayo Saka, Morgan Rogers y Marcus Rashford jugaron en lugar de Declan Rice, Noni Madueke y Anthony Gordon.

El arquero inglés Jordan Pickford disputó su 15to partido en los mundiales, segundo entre los jugadores ingleses detrás de los 17 de Peter Shilton.