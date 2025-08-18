logo pulso
España lucha contra incendios forestales

Se agregan 500 soldados al combate de varios frentes en medio de la ola de calor

Por AP

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
España lucha contra incendios forestales

Lisboa, Portugal.- España está desplegando 500 soldados adicionales para combatir los incendios forestales que han arrasado bosques secos durante un prolongado período de clima abrasador, dijo el domingo el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

La decisión de sumar ayuda a los más de 1.400 efectivos de adelantados asignados al combate de incendios forestales se tomó en un momento en que las autoridades luchan por contener las llamas, especialmente en la región noroeste de Galicia, y esperaban la llegada de los refuerzos aéreos prometidos de otros países.

Las temperaturas en España podrían alcanzar los 45 grados Celsius (113 grados Fahrenheit) en algunas zonas el domingo, advirtió la agencia meteorológica nacional española AEMET. El sábado, la temperatura máxima fue de 44,7 grados Celsius en la ciudad sureña de Córdoba.

Mientras, Portugal se prepara para un clima más fresco en los próximos días luego de una serie de incendios forestales severos. Un estado de alerta nacional debido a los incendios forestales se decretó el 2 de agosto y estaba previsto que terminara el domingo, un día antes de la llegada de dos aviones de extinción de incendios suecos.

Al igual que en España, los recursos de Portugal se han visto rebasados. El domingo, más de 4.000 bomberos y más de 1.300 vehículos fueron desplegados, así como 17 aeronaves, según la Agencia de Protección Civil del país.

Grecia, Bulgaria, Montenegro y Albania también han solicitado ayuda a la fuerza de extinción de incendios de la UE en los últimos días para hacer frente a los incendios forestales. La fuerza ya ha sido activada tantas veces este año como en toda la temporada de incendios del verano pasado.

