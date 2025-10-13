Espera agónica por los rehenes

El Cairo, Egipto.- En marcha los preparativos para la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza y prisioneros palestinos retenidos en Israel.

Un mensaje enviado el sábado por Gal Hirsch, coordinadora de Israel para los Rehenes y los Desaparecidos y obtenido por The Associated Press, dijo a las familias de los rehenes que se prepararán para la liberación de sus seres queridos a partir del lunes por la mañana. Una de las familias de los rehenes confirma la autenticidad de la nota.

Hirsch dijo que los preparativos en hospitales y en el campamento de Rei’im estaban completos para recibir a los rehenes vivos, mientras que los muertos serán trasladados al Instituto de Medicina Forense para su inmediata identificación.

Un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para localizar a los rehenes fallecidos que no sean devueltos dentro del período de 72 horas, dijo Hirsch. Los funcionarios han dicho que la búsqueda de los cuerpos de los muertos, algunos de los cuales pueden estar sepultados bajo los escombros, podría llevar tiempo.

Por otra parte, la ayuda que entra en la Franja de Gaza devastada por la guerra estaba en marcha el domingo, bajo un nuevo acuerdo de alto el fuego que muchos esperan señale el fin de la devastadora guerra de dos años.

El organismo de defensa israelí a carga de la ayuda humanitaria en Gaza, COGAT, dijo que se espera que la cantidad de ayuda que ingresa a la Franja de Gaza aumente a alrededor de 600 camiones por día, según lo estipulado en el acuerdo.

Egipto dijo que enviaría 400 camiones con ayuda a Gaza este domingo. Los camiones deberán ser inspeccionados por las fuerzas israelíes antes de que se les permita entrar.

Imágenes de Associated Press mostraron docenas de camiones cruzando el lado egipcio del cruce de Rafah. La Media Luna Roja Egipcia dijo que los camiones incluyen suministros médicos, tiendas de campaña, mantas, alimentos y combustible.

Los camiones se dirigirán al área de inspección en el cruce de Kerem Shalom para ser revisados por las tropas israelíes.

Las ofensivas israelíes en expansión y las restricciones a la ayuda humanitaria han desencadenado una crisis de hambre, que ha alcanzado el grado de hambruna en partes del territorio.

Los palestinos regresan a hogares reducidos a escombros.