Abogado confirma estado crítico de Christa Pike tras ejecución fallida

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Christa Pike ha permanecido inconsciente y conectada a un respirador en un hospital durante los cuatro días transcurridos desde su fallida ejecución en Tennessee, y es posible que su pronóstico no se conozca hasta dentro de varios días más, afirmó uno de sus abogados el domingo.

Estado de salud y decisiones médicas tras la ejecución fallida

Se ha divulgado muy poca información sobre el estado de Pike desde el intento de ejecución del miércoles por la noche. Desde entonces, ha permanecido hospitalizada bajo custodia mientras los médicos intentan eliminar de su organismo la enorme dosis del barbitúrico pentobarbital.

Al ser consultado sobre si alguna vez recuperó la conciencia después del intento de ejecución, Stephen Ferrell, defensor federal adjunto y abogado de Pike, declaró en "State of the Union" de CNN: "No que yo sepa".

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Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio torturaron y mataron a una compañera de clase, Colleen Slemmer, en un arrebato de celos en 1995. Se convirtió en una de las mujeres más jóvenes enviadas al corredor de la muerte.

Funcionarios penitenciarios de Tennessee le administraron a Pike dos dosis del fármaco el miércoles por la noche. El pentobarbital no la mató, pero sus brazos quedaron quemados y con ampollas por los fármacos cáusticos, según los abogados.

Pike otorgó a alguien un poder notarial para decisiones médicas y esa persona está protegiendo su privacidad, indicó Ferrell.

"No estoy seguro de qué tanto le han dicho a esa persona", manifestó Ferrell.

Los abogados de Pike no han identificado quién está tomando las decisiones médicas de Pike. Indicaron que quizá no sepan durante varios días más si puede recuperarse o no.

"No lo sabemos ahora mismo, y quizá nunca sepamos qué tipo de tortura soportó durante ese proceso, si estuvo consciente, qué dolor físico hubo, qué tortura mental atravesó", expresó Ferrell.

Una portavoz del equipo de defensa de Pike declaró en un comunicado a primera hora del domingo que "agradecemos todo respeto por la legítima privacidad de Christa".

Reacciones oficiales y contexto legal en Tennessee

La ejecución de Pike se retrasó más de ocho horas el miércoles mientras la Corte Suprema de Estados Unidos consideraba y, finalmente, revocaba un fallo de un tribunal federal de apelaciones que ordenaba detener su inyección letal para que los jueces revisaran a fondo si el jurado que la condenó a muerte debió haber considerado el abuso sexual que ella dijo haber sufrido de niña.

Sus abogados pidieron a un tribunal el viernes que ordenara a los funcionarios penitenciarios de Tennessee preservar cualquier registro escrito, comunicación, imagen o video de la ejecución.

Tennessee, como muchos otros estados con pena capital, mantiene en secreto muchos detalles sobre las ejecuciones, incluyendo sobre cómo se fabrican u obtienen los fármacos o cualquier prueba realizada sobre su calidad.

"El estado de Tennessee tiene que empezar a decirle a su gente exactamente qué está haciendo para que, en el proceso democrático, el pueblo de Tennessee pueda decidir si eso es lo que quiere que se haga en su nombre", dijo Ferrell a CNN.

Fue la segunda vez este año que Tennessee no ha podido ejecutar a un preso. En mayo, Tennessee detuvo la ejecución de Tony Carruthers después de que el personal colocó una vía intravenosa en su brazo derecho, pero no pudo conseguir una segunda línea intravenosa.

El comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, anunció su renuncia el sábado.

El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente del sistema de pena capital del estado, a cargo del exfiscal federal Ed Stanton. También revisó los procedimientos de ejecución después de que Lee cancelara otra ejecución en 2022 y determinara que el estado no cumplía con su propio proceso de inyección letal.

Los funcionarios penitenciarios y la oficina del fiscal general de Tennessee han dicho poco desde que Pike fue trasladada al hospital.

Si Pike se recupera, no está claro qué ocurrirá con su caso. Los abogados de Pike han pedido al gobernador que conmute la pena de muerte por una cadena perpetua.

"Incluso si se recupera, podría no recuperarse del todo, y podría haber interrogantes sobre su capacidad mental", dijo Ferrell.

Pike no negó que mató a Colleen Slemmer, de 19 años, en 1995. Ambas eran compañeras de clase en Knoxville Job Corps.

Los fiscales dijeron que Pike temía que Slemmer fuera una rival romántica y la atrajo a una zona apartada, donde ella y su novio atacaron a Slemmer con un cúter y la golpearon con un gran trozo de asfalto. El caso atrajo amplia atención por la brutalidad del asesinato, las edades de las personas involucradas y porque se talló un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima.