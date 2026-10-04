G7 libera 100 millones de barriles para contener precios del diésel
El G7 anunció la liberación de 100 millones de barriles de petróleo y combustibles, con énfasis en diésel.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Siete importantes países exportadores de petróleo acordaron el domingo mantener estable la producción en noviembre, en un momento en que la guerra con Irán ha llevado el precio del crudo Brent de referencia por encima de los 100 dólares por barril.
OPEP+ mantiene producción estable en noviembre
El grupo OPEP+ —Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— volverá a reunirse el 1 de noviembre para revisar las condiciones del mercado petrolero.
Liberación de barriles por parte del G7
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los combates con Irán, que comenzaron con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, han interrumpido el suministro mundial de petróleo y han impulsado los precios al alza.
El Grupo de los Siete anunció que liberará 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades "sustanciales" de diésel. Los precios del diésel alcanzaron recientemente máximos históricos en Estados Unidos, lo que ha presionado a agricultores, camioneros y consumidores que dependen de ese combustible.
El G7 prometió una "liberación sustancial adelantada" de diésel en los próximos 20 días y el resto a lo largo de cuatro meses.
no te pierdas estas noticias
G7 libera 100 millones de barriles para contener precios del diésel
AP
El G7 anunció la liberación de 100 millones de barriles de petróleo y combustibles, con énfasis en diésel.
Senado alista comparecencias de secretarios de Estado en octubre
El Universal
Las sesiones incluyen a titulares de Gobernación, Hacienda, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía.
En Veracruz, Sheinbaum destaca compromiso de las fuerzas armadas con el pueblo
AP
Durante el 205 aniversario de la Armada, Sheinbaum resaltó la creación de la Guardia Nacional con visión humanista.