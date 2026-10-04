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G7 libera 100 millones de barriles para contener precios del diésel

El G7 anunció la liberación de 100 millones de barriles de petróleo y combustibles, con énfasis en diésel.

Por AP

Octubre 04, 2026 03:45 p.m.
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G7 libera 100 millones de barriles para contener precios del diésel
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      Siete importantes países exportadores de petróleo acordaron el domingo mantener estable la producción en noviembre, en un momento en que la guerra con Irán ha llevado el precio del crudo Brent de referencia por encima de los 100 dólares por barril.

      OPEP+ mantiene producción estable en noviembre

      El grupo OPEP+ —Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— volverá a reunirse el 1 de noviembre para revisar las condiciones del mercado petrolero.

      Liberación de barriles por parte del G7

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      Los combates con Irán, que comenzaron con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, han interrumpido el suministro mundial de petróleo y han impulsado los precios al alza.

      El Grupo de los Siete anunció que liberará 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades "sustanciales" de diésel. Los precios del diésel alcanzaron recientemente máximos históricos en Estados Unidos, lo que ha presionado a agricultores, camioneros y consumidores que dependen de ese combustible.

      El G7 prometió una "liberación sustancial adelantada" de diésel en los próximos 20 días y el resto a lo largo de cuatro meses.

       

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