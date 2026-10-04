Localizan a hombre sin vida dentro de camioneta en Villa de Pozos

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San Luis Potosí.– Un hombre fue localizado sin vida dentro de una camioneta en un predio ubicado en el cruce de las calles Castillo y Molino Rojo, en la colonia Los Molinos, en Villa de Pozos.

Localizan cuerpo dentro de camioneta en Villa de Pozos

El reporte a las autoridades se realizó alrededor de las 14:30 horas. Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes al valorar al hombre lo encontraron sin signos vitales.

El cuerpo fue localizado dentro de una camioneta Ford cabina y media, de color negro.

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Acciones de la autoridad tras hallazgo en Villa de Pozos

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área como primeros respondientes, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaron una carpeta de investigación.