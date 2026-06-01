Líderes de aviación se unen para optimizar tráfico aéreo en Mundial

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para apoyar a los(ANSPs) en la región de América Latina y el Caribe ante un previsible aumento de tráfico aéreo durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.En particular, la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (, por sus siglas en inglés) y Organización de Aviación Civil Internacional (), en colaboración con la empresa de tecnología aérea Thales,, PASSUR Aerospace y Aireon.Cony delegaciones internacionales que se desplazarán por toda la región, esta iniciativa implementa un conjunto dey de gestión de flujos.Estepermitirá a los proveedores de servicios a la navegación aérea anticipar los picos de demanda mediante unque permite predecirlos con semanas de antelación.Mejorar lamedianteen las rutas de vuelo, lo que ayuda a disminuir los retrasos e incrementa el ahorro de combustible.Sincronizar las operaciones regionales, facilitando elentre para lograr un enfoque cohesivo de ""."La Copa del Mundo reunirá a millones de personas y la aviación desempeña un papel clave para hacer posible esto", afirmó, presidente y CEO de"Nuestro objetivo es colaborar en toda la región para mantener los vuelos operando con fluidez, de modo que los aficionados puedan concentrarse en".Con esta colaboración, se buscapara superar ely garantizar que, para cada participante, el viaje sea memorable y sin contratiempos como el propio partido de fútbol.La iniciativa representa un avance importante en la, permitiendo a los proveedores de servicios a la navegación aérea de América Latina y el Caribecomplejos mientras mantienen altos niveles deLos colaboradores aportancomplementarias a los ANSP: la herramienta de gestión del flujo, la herramienta de gestión del flujo de, la visualización de vuelos, aeropuertos yde PASSUR, y los datos de vigilancia de Aireon.Juntos, ofrecen a la región una visión única e integrada de su, así como las herramientas paraal Mundial."Nos enorgullece ofrecer Thales Topsky Flow?Manager en América Latina y el Caribe para asegurar una Copa del Mundo 2026 perfecta. Esta herramienta brindaprecisas y monitoreo en tiempo real de la capacidad, convirtiendo picos de tráfico en flujos manejables y ajustando rápidamente los desequilibrios. Esto permite operaciones coordinadas, vuelos puntuales y menor consumo de combustible", expuso, gerente de Línea de Producto, Soluciones Digitales ATC de Thales.Por su parte,, presidente de, comentó que la Copa del Mundo de la FIFA generará unaen elde América Latina y el Caribe, lo que hará que la colaboración y la toma de decisiones predictivas sean fundamentales.se enorgullece de trabajar junto a, lay la región para integraren las operaciones cotidianas. Esto permite a lossupervisar y publicar los Planes Diarios de ATFM, así como anuncios, medidas de gestión del tráfico y retrasos, compartiendo una visión operativa común y obteniendo información sobre las restricciones regionales para facilitar unamás proactiva y coordinada", indicó.