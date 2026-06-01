Líderes de aviación se unen para optimizar tráfico aéreo en Mundial
La iniciativa busca reducir retrasos y mejorar la eficiencia durante el evento deportivo global.
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Lasorganizaciones de aviación civil lanzaron una iniciativa conjunta
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para apoyar a los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSPs) en la región de América Latina y el Caribe ante un previsible aumento de tráfico aéreo durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.
En particular, la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO, por sus siglas en inglés) y Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en colaboración con la empresa de tecnología aérea Thales, Metron Aviation, PASSUR Aerospace y Aireon.
Con millones de seguidores, equipos nacionales y delegaciones internacionales que se desplazarán por toda la región, esta iniciativa implementa un conjunto de herramientas de análisis predictivo y de gestión de flujos.
Este ecosistema tecnológico permitirá a los proveedores de servicios a la navegación aérea anticipar los picos de demanda mediante un modelado de alta exactitud que permite predecirlos con semanas de antelación.
Mejorar la gestión del espacio aéreo mediante ajustes en tiempo real en las rutas de vuelo, lo que ayuda a disminuir los retrasos e incrementa el ahorro de combustible.
Sincronizar las operaciones regionales, facilitando el intercambio fluido de datos entre para lograr un enfoque cohesivo de "Un Solo Cielo".
"La Copa del Mundo reunirá a millones de personas y la aviación desempeña un papel clave para hacer posible esto", afirmó Simon Hocquard, presidente y CEO de CANSO.
"Nuestro objetivo es colaborar en toda la región para mantener los vuelos operando con fluidez, de modo que los aficionados puedan concentrarse en disfrutar del torneo".
Con esta colaboración, se busca unir a la región para superar el desafío operativo global y garantizar que, para cada participante, el viaje sea memorable y sin contratiempos como el propio partido de fútbol.
La iniciativa representa un avance importante en la colaboración regional, permitiendo a los proveedores de servicios a la navegación aérea de América Latina y el Caribe gestionar patrones de tráfico complejos mientras mantienen altos niveles de seguridad y responsabilidad ambiental.
Los colaboradores aportan cuatro capacidades complementarias a los ANSP: la herramienta de gestión del flujo Topsky de Thales, la herramienta de gestión del flujo de Metron Aviation, la visualización de vuelos, aeropuertos y espacio aéreo de PASSUR, y los datos de vigilancia de Aireon.
Juntos, ofrecen a la región una visión única e integrada de su espacio aéreo, así como las herramientas para actuar con anticipación al Mundial.
"Nos enorgullece ofrecer Thales Topsky Flow?Manager en América Latina y el Caribe para asegurar una Copa del Mundo 2026 perfecta. Esta herramienta brinda previsiones de demanda precisas y monitoreo en tiempo real de la capacidad, convirtiendo picos de tráfico en flujos manejables y ajustando rápidamente los desequilibrios. Esto permite operaciones coordinadas, vuelos puntuales y menor consumo de combustible", expuso David Antonello, gerente de Línea de Producto, Soluciones Digitales ATC de Thales.
Por su parte, Chris Jordan, presidente de Metron Aviation, comentó que la Copa del Mundo de la FIFA generará una demanda excepcional en el espacio aéreo de América Latina y el Caribe, lo que hará que la colaboración y la toma de decisiones predictivas sean fundamentales.
"Metron Aviation se enorgullece de trabajar junto a CANSO, la OACI y la región para integrar COMPASS en las operaciones cotidianas. Esto permite a los proveedores de servicios de navegación aérea supervisar y publicar los Planes Diarios de ATFM, así como anuncios, medidas de gestión del tráfico y retrasos, compartiendo una visión operativa común y obteniendo información sobre las restricciones regionales para facilitar una gestión del flujo de tráfico más proactiva y coordinada", indicó.
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