Hay evidencia "abundante" contra general mexicano: jueza

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Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este lunes en la corte del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia de estatus en la que la Jueza encargada del caso, Katherine Polk Failla, destacó que la evidencia en contra del acusado es "abundante" y fijó el próximo 4 de agosto como fecha de la próxima audiencia.

"La evidencia es abundante", dijo la juzgadora en el procedimiento que duró menos de 20 minutos y al que Mérida llegó esposado de manos y pies. "Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas", agregó.

La comparecencia se realizó para establecer el periodo de juicio expedito sin violar la ley y formalizar el inicio del proceso penal contra el exfuncionario sinaloense, quien fue trasladado a Nueva York el 15 de mayo, tras entregarse voluntariamente el 11 de mayo.

Durante la audiencia, la Jueza explicó que la defensa del exfuncionario sinaloense tendrá acceso a las pruebas que la Fiscalía presentó en contra de Mérida Sánchez con la intención de que evalúen sus opciones durante los 60 días que transcurrirán hasta la próxima sesión.

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La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó al General en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa de tener sus presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

LEA TAMBIÉN General Mérida Sánchez acusado de narcotráfico y sobornos en Sinaloa La audiencia inicial de Mérida Sánchez se realiza en Nueva York, donde se le acusa de recibir sobornos de 'Los Chapitos'.

Formalmente, el acusado enfrenta tres cargos principales ante la justicia de Estados Unidos: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dicho armamento y dispositivos destructivos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Mérida Sánchez habría aprovechado su cargo público para recibir sobornos mensuales en efectivo, estimados en más de 100 mil dólares entre 2023 y 2024, a cambio de brindar protección a dicha organización criminal, la cual incluía instrucciones específicas para evitar la detención de miembros de esta facción y, por el contrario, realizar detenciones de sus grupos rivales.

El pasado lunes 11 de mayo, nueve días después de que se presentara la acusación en su contra, Mérida Sánchez cruzó voluntariamente la frontera por la garita de Nogales, Arizona, donde fue recibido y arrestado por elementos de la Policía de Estados Unidos.

Debido a la naturaleza de estos delitos, Mérida Sánchez podría ser sentenciado a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, con la posibilidad de enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el mismo lugar donde permanecen líderes del narcotráfico cómo Ismael "El Mayo" Zambada o Rafael Caro Quintero.