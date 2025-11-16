Estalla una fábrica de pirotecnia paquistaní

Karachi, Pakistán.- Una fuerte explosión registrada el sábado en una fábrica de fuegos artificiales en el sur de Pakistán dejó al menos cuatro muertos y 11 heridos, informaron la policía y personal de un hospital.

Imágenes compartidas en redes mostraron densas columnas de humo elevándose desde un edificio colapsado donde se fabricaban petardos, en la ciudad de Hyderabad, en la provincia de Sindh. El jefe de policía de la ciudad, Adeel Chandio, indicó que los rescatistas trasladaron a muertos y heridos a un hospital. Señaló que aún se desconoce la causa de la explosión.

El gobierno de Sindh explicó que una investigación determinará si la fábrica siniestrada tenía permiso para fabricar fuegos artificiales y si sigue los procedimientos de seguridad.

Las explosiones en instalaciones de fuegos artificiales son comunes en Pakistán. En agosto, cinco personas murieron cuando una explosión arrasó un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales en la ciudad portuaria sureña de Karachi

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En imágenes difundidas por medios paquistaníes y en las redes sociales se observa como la explosión y el incendio posterior provocaron una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

“Debe investigarse de inmediato el estatus legal de la fábrica. Es necesario determinar si se contaba con la licencia legal y si se cumplían los principios de seguridad requeridos para la fabricación de fuegos artificiales”, dijo el ministro del Interior de Sindh, Zia ul Hassan Lanjar.

En la zona del suceso se han desplegado bomberos, equipos de rescate y agentes policiales.